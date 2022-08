Doanh số bán hàng trực tuyến trên Gojek của các quán ăn tăng gấp 3 lần

Theo số liệu từ Gojek, tình hình kinh doanh của các cửa hàng trên nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến GoFood có sự phục hồi, tăng trưởng đáng kể sau thời kỳ khó khăn.

Số liệu từ Gojek cho thấy doanh thu trung bình trong 6 tháng đầu năm của các cửa hàng trên nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến GoFood của hãng này tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021, thời điểm trước khi TP.HCM và Hà Nội bước vào giãn cách xã hội do làn sóng Covid-19 lần thứ tư. Các cửa hàng ở Hà Nội ghi nhận mức bứt phá gần 5 lần, còn ở TP.HCM là hơn 2 lần.

Tăng trưởng mạnh về doanh số

Theo Gojek, tương ứng mức tăng trưởng về doanh số của nhà hàng, nửa đầu năm nay, lượng người dùng đặt món trên nền tảng GoFood tăng 66% so với cùng kỳ năm 2021. Lượng người dùng mới tăng 35%, trong đó tốc độ tăng trưởng ở Hà Nội cao gấp gần 5 lần ở TP.HCM, cho thấy nền tảng này ngày càng được ưa chuộng ở thủ đô. Tổng lượng đơn hàng trên GoFood tăng 72% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, với lượng đơn hàng Hà Nội tăng hơn 3 lần.

Hoạt động kinh doanh của các nhà bán trên GoFood bắt đầu khởi sắc, tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch.

Cũng theo Gojek, người dùng có xu hướng đặt đơn hàng với tổng giá trị cao hơn. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị trung bình mỗi đơn hàng trên GoFood tăng 23% so với 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù giá cả đồ ăn, thức uống từ các nhà hàng trên nền tảng GoFood gần như không có sự điều chỉnh trong thời gian vừa qua.

Nhận định về xu hướng này, bà Lê Nguyễn Ngọc Dung, Giám đốc Phát triển Đối tác GoFood của Gojek Việt Nam, cho biết: “Sự tăng trưởng doanh thu của các đối tác nhà hàng trên Gojek là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự phục hồi, khởi sắc của nền kinh tế, đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội. Ngày càng nhiều người dân chuyển sang sử dụng các nền tảng thương mại điện tử phục vụ nhu cầu hàng ngày. Các cửa hàng kinh doanh ẩm thực biết tận dụng sức mạnh của ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến có nhiều cơ hội lớn để khôi phục và phát triển mạnh”.

Nhà bán hàng tăng cường kinh doanh online

Các nhà hàng tại hai thành phố lớn đẩy mạnh tham gia nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến GoFood của Gojek kể từ khi TP.HCM và Hà Nội nới lỏng các quy định về giãn cách. Theo hãng này, trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng nhà bán hàng hoạt động trên GoFood tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 6, số cửa hàng mới lên nền tảng tăng 21% so với tháng trước, tăng 31% so với trung bình 3 tháng đầu năm.

Anh Nguyễn Hữu Hải, chủ chuỗi cửa hàng PaPa Chicken - gà rán - cơm gà, cho biết: “Năm 2019, khi bắt đầu hợp tác nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến GoFood của ứng dụng Gojek, chúng tôi mới có một cửa hàng duy nhất. Sau gần 3 năm hoạt động, với sự hỗ trợ từ Gojek, chúng tôi đã phát triển thành 28 cửa hàng, với 24 cửa hàng tại Hà Nội và 4 cửa hàng tại TP.HCM”.

Theo anh Hải, riêng trong quý I, doanh thu của PaPa Chicken trên nền tảng đặt đồ ăn GoFood tăng gần 20 lần so với quý IV/2021. Với chiến lược theo đuổi mô hình kinh doanh trực tuyến để hỗ trợ chuỗi cửa hàng trực tiếp, anh tìm thấy nhiều giá trị trong quan hệ đối tác với Gojek, gồm các công cụ hỗ trợ về mặt công nghệ giúp quản lý cửa hàng hiệu quả, chương trình khuyến mãi, đội ngũ nhân viên tư vấn tâm huyết. Cùng với đó là đối tượng khách hàng trẻ, đông đảo, đa dạng mà ứng dụng này thu hút được.

Ứng dụng công nghệ hỗ trợ nhà hàng tham gia nền kinh tế số

Theo Gojek, việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các cửa hàng, đặc biệt là cửa hàng vừa và nhỏ, siêu nhỏ - nhóm đang chiếm khoảng 90% tổng số nhà bán hàng trên GoFood tại Việt Nam - là một trong những cam kết thường xuyên, lâu dài của hãng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Gojek triển khai nhằm hỗ trợ các nhà bán hàng trên nền tảng GoFood.

Ngoài việc đẩy mạnh số hoá cho toàn bộ hệ sinh thái, Gojek xây dựng nền tảng đăng ký trực tuyến miễn phí nhằm hỗ trợ các quán ăn tham gia vào nền kinh tế số. Trong đó, ứng dụng GoBiz - nền tảng quản lý đơn hàng - được ra mắt nhằm giúp các đối tác nhà hàng GoFood tối ưu hoá quy trình giao đồ ăn trực tuyến và phát triển kinh doanh hiệu quả, nâng cao trải nghiệm người dùng. Hơn 90% nhà hàng, quán ăn trên Gojek đang sử dụng GoBiz hàng ngày.

Bên cạnh đó, Gojek tập trung hỗ trợ tư vấn cho các nhà bán hàng trên GoFood thông qua cung cấp thông tin phân tích về hoạt động kinh doanh; triển khai chương trình hỗ trợ đối tác mở rộng tệp khách hàng, hoạt động marketing đẩy mạnh hình ảnh thương hiệu, nâng cao doanh số.

Bà Lê Nguyễn Ngọc Dung cho biết thêm: “Gojek luôn đặt mục tiêu phát triển các giải pháp toàn diện nhằm giúp đối tác tối ưu hoá doanh thu và tăng trưởng kinh doanh. Việc hiểu rõ nhu cầu cũng như các giai đoạn phát triển của đối tác nhà hàng cho phép Gojek đưa ra giải pháp hỗ trợ kịp thời và phù hợp. Khi Việt Nam bước vào giai đoạn bình thường mới và đang trong quá trình phục hồi nền kinh tế, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà bán hàng, không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ cho các thành viên trong hệ sinh thái”.

Mới đây, Gojek cũng triển khai chương trình ưu đãi lớn “Đủ món bạn mê, GoFood đêêê”, từ 18/7 đến hết 31/8, tặng hơn 200.000 mã khuyến mãi giảm 50%, tối đa 40.000 đồng, cho người dùng GoFood. Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất từ đầu năm 2022 của Gojek, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhiều món ăn ngon với giá cả phải chăng trên GoFood, đồng thời kích cầu hỗ trợ nhà bán hàng khôi phục kinh doanh, nhất là sau ảnh hưởng của đại dịch.