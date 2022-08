Doanh nhân không còn nghiêm túc

Các doanh nhân thành đạt trên thế giới đang thay đổi gu ăn mặc. Họ không còn chuộng những thiết kế cổ điển, nghiêm túc như trước.

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nhân đang thoát khỏi hình tượng nghiêm túc, từ bỏ các bộ suit lịch lãm. Họ diện trang phục có màu sắc nổi bật, kiểu dáng hiện đại hơn.

Theo The Wall Street Journal, stylist Peter Nguyễn, đang sinh sống và làm việc tại New York, cho biết: "Jeff Bezos coi thời trang như một công cụ để thu hút sự chú ý. Ông ấy đang nỗ lực đầu tư vào trang phục để thay đổi diện mạo".

Các doanh nhân nam, tỷ phú sử dụng thời trang như một công cụ để thu hút sự chú ý, tăng sức ảnh hưởng. Nhiều doanh nhân từng được các tạp chí thời trang tôn vinh mặc đẹp. Trong khi đó, số khác nhận nhiều bình luận tiêu cực khi thay đổi gu ăn mặc.

Elon Musk được khen mặc đẹp. Ông thường xuyên diện áo khoác da, áo polo cùng boots cao cổ. Ảnh: CNN.

Các doanh nhân coi thời trang như công cụ

Nhiều người giàu nhất thế giới theo danh sách của Forbes như Warren Buffett, Amancio Ortega... vẫn theo đuổi hình tượng chuyên nghiệp. Họ chuộng những bộ suit với tông màu trung tính, kiểu dáng cổ điển. Đời thường, nhóm người này có thói quen phối đồ cùng áo polo.

Trong khi đó, một nhóm doanh nhân khác đang thể hiện hình ảnh khác biệt. Họ diện những bộ suit có màu sắc thời thượng, trang phục tạo cảm giác thoải mái và đơn giản. Elon Musk là một ví dụ điển hình. Ông từng được GQ ca ngợi là một trong những doanh nhân mặc đẹp nhất.

Hình ảnh của Elon Musk không gắn liền với những bộ suit kiểu cách. Vào các dịp trang trọng, ông diện suit dáng rộng. Kiểu trang phục này giúp ngoại hình của doanh nhân người Mỹ gốc Nam Phi nhìn trẻ trung, hiện đại. Bên cạnh đó, trong nhiều sự kiện, Elon Musk mặc áo khoác da, boots cao cổ... Ông thể hiện khía cạnh cá tính khi diện trang phục độc đáo tham dự sự kiện thời trang Met Gala.

Đối với các tỷ phú, thời trang như công cụ giúp xây dựng hình tượng. Jeff Bezos đầu tư nhiều vào quần áo, phụ kiện để có hình tượng chuyên nghiệp, trẻ trung. Tháng 12/1999, Jeff Bezos xuất hiện tại chương trình The Tonight Show và giới thiệu về mẫu đồ chơi được bán trên trang thương mại điện tử của mình. Khi đó, ông diện blazer tối màu, dáng rộng. Trang phục khiến Jeff Bezos nhìn già nua, gầy gò.

Sau năm 2015, hình ảnh của Jeff Bezos dần khác biệt. Ông nhìn trẻ trung, phong độ hơn khi diện polo, áo khoác da và đeo kính râm bản tròn. Thời điểm này, Jeff Bezos vẫn trung thành với suit tông đen, xanh tím than và nơ bướm. Hình ảnh của ông được đánh giá là chuyên nghiệp nhưng vẫn sành điệu.

Các doanh nhân nam đầu tư vào trang phục để xây dựng hình tượng. Ảnh: Reddit.

Thời gian gần đây, Jeff Bezos thu hút sự chú ý khi khoác lên mình những bộ đồ màu mè, họa tiết nổi bật. Việc ông thay đổi hình tượng vướng phải nhiều tranh cãi. Trên các trang mạng xã hội, nhiều tài khoản bày tỏ ý chê bai gu ăn mặc của người sáng lập Amazon. Đồng thời, những bộ đồ khác biệt khiến tên tuổi của Jeff Bezos phủ sóng mạnh mẽ.

Thoát khỏi hình tượng nghiêm túc

Bên cạnh trang phục thời thượng, giới doanh nhân đang dần thay đổi sang các bộ đồ ưu tiên sự thoải mái. Ngoài ra, họ không ngại diện trang phục in logo thương hiệu.

Việc logo của nhà mốt Dior xuất hiện tại Sun Valley là một hiện tượng lạ. Barry Diller, Chủ tịch IAC, diện mẫu áo sơ mi Dior in họa tiết hoa khi tham dự hội nghị thường niên của Allen & Co. ở Sun Valley, Idaho. Trên trang web chuyên kinh doanh hàng xa xỉ The RealReal, mẫu áo được bán với giá 1.495 USD .

Sự xuất hiện của mẫu áo hoa từ nhà mốt Pháp như dấu hiệu, cho thấy thời trang của các doanh nhân công nghệ đang thay đổi. Họ không còn coi trọng các bộ suit nghiêm túc, trang trọng. Thay vào đó, họ diện áo phao, đồ nỉ... dự hội nghị tại Sun Valley.

Trang phục tạo cảm giác thoải mái được giới doanh nhân ưu tiên. Ảnh: Forbes, WSJ.

Nhà đầu tư Aviv "Vivi" Nevo mặc áo khoác từ Moncler với các đường may phức tạp. Thiết kế được bán với giá 1.600 USD . Trước đó, các thiết kế từ nhà mốt này hiếm khi xuất hiện tại Sun Valley.

Giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery, David Zaslav, đã mặc sơ mi xanh, quần jeans và đeo đôi giày trị giá 1.050 USD của Loro Piana khi gặp mặt phóng viên. Đời thường, ông có thói quen diện áo phông, phối cùng gile phao. Đôi lúc, David Zaslav thể hiện khía cạnh chuyên nghiệp với những bộ đồ được phối màu nâu, xanh tinh tế.

Trong những năm gần đây, hình tượng của doanh nhân nam không còn gắn liền với những bộ suit có màu sắc trung tính, cà vạt nghiêm túc. Họ đang dần thể hiện cá tính riêng nhiều hơn. Ngoài ra, sau đại dịch, trang phục có chất liệu, phom dáng tạo cảm giác thoải mái lên ngôi.