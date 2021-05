Đoạn kết ấn tượng của 'Vincenzo'

Tập cuối phim truyền hình “Vincenzo” ghi nhận tỷ lệ người xem cao kỷ lục. Phim trở thành tác phẩm có rating cao thứ 6 trong lịch sử đài tvN.

SpoTV News đưa tin tập cuối của series phim truyền hình Vincenzo, đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki với màn ảnh nhỏ sau gần ba năm vắng bóng, lên sóng vào tối 2/5. Tập 20 có tỷ lệ người xem cao nhất kể từ khi phim bắt đầu phát sóng.

Theo thống kê của Nielsen Korea, tập cuối Vincenzo ghi nhận tỷ lệ người xem trung bình 14,6% trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc và đạt đỉnh ở mức 16,2%. Vincenzo cũng là chương trình truyền hình thu hút nhiều người xem nhất tại Hàn Quốc hôm chủ nhật vừa qua.

Tập cuối Vincenzo dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ảnh: tvN.

Không chỉ lập kỷ lục về lượng người xem so với 19 tập trước, hồi kết cũng góp phần đưa Vincenzo lên vị trí thứ 6 trong danh sách tác phẩm truyền hình có rating cao nhất lịch sử tvN. Các vị trí đầu tiên lần lượt là Crash Landing on You, Goblin, Reply 1988, Mr. Sunshine và Mr. Queen.

Trong phim, sau cuộc đấu trí dai dẳng, Vincenzo (Song Joong Ki) cùng nữ cộng sự Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin) đã lật đổ đế chết tội ác của trùm phản diện Jang Jun Woo/Jang Han Seok (Ok Taecyeon). Nhưng phe chính diện chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì Jun Woo đã trốn khỏi trại giam, âm mưu trả thù.

Khán giả được một phen thót tim khi Hong Cha Young gục ngã vì đỡ đạn cho Vincenzo, còn Jang Han Seo (Kwak Dong Yeon) cũng bị Jun Woo bắn chết khi cố tìm cách giúp đỡ hai vị luật sư.

Sau cảnh mở đầu bi kịch, phim dành không gian cho quan hệ lãng mạn giữa Vincenzo và Hong Cha Young. Tuy nhiên, lứa đôi phải tạm xa nhau để chàng luật sư tiếp tục kế hoạch truy đuổi Jang Han Seok. Anh lần lượt bắt những kẻ thủ ác trên phim phải đền tội.

Dù cái ác đã bị trừng trị đích đáng, Vincenzo vẫn không tránh khỏi khiến người xem hụt hẫng khi để cặp nhân vật chính phải chia lìa. Anh và Cha Young chỉ kịp ôm hôn tạm biệt trước khi tay luật sư mafia rời đi. Nhưng nhìn nhận một cách tích cực,Vincenzo vẫn để lại khoảng không gian đủ rộng để trí tưởng tượng của khán giả tự viết nên cái kết của riêng họ.

Tay luật sư không hoàn lương, nhưng đã tìm thấy một định mệnh mới, như đã giãi bày trong những giây cuối cùng: “Kẻ ác cũng muốn sống yên bình. Nhưng vì điều đó là không thể, nên tôi đã tìm cho mình một thú vui mới: tiêu diệt lũ rác rưởi.

Nếu tôi không làm việc ấy, người ta sẽ chết vì bị rác đè đầu cưỡi cổ. Điều sau chót tôi muốn nói, với tư cách một kẻ phản diện: cái ác hiện diện khắp nơi và chưa bao giờ ngơi nghỉ”.