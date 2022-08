Đổ xô xăm, mua đồ hình rồng

Theo lịch vạn niên, 2022 là năm con hổ. Tuy nhiên, biểu tượng loài rồng đang trỗi dậy mạnh mẽ nhờ nền văn hóa đại chúng.

Theo Forbes, series House of the Dragon - tiền truyện của Games of Thrones đang khiến cơn sốt rồng trở nên mạnh mẽ hơn. Hàng loạt sản phẩm liên quan đến bộ phim ra mắt vào 21/8 đã được Warner Bros. bán ra như bomber, sơ mi, áo khoác... Câu nói nổi tiếng "Những giấc mơ không đưa chúng ta trở thành vua, những con rồng thì có" cũng xuất hiện trên các sản phẩm.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, cơn sốt rồng sẽ bùng lên mạnh mẽ trong tháng tới. Từ những năm 1990, chúng đã trở thành hiện tượng với biểu tượng đầu rồng trong tựa game Mortal Kombat", trích Forbes.

Các sản phẩm hình rồng liên quan đến bộ phim mới của Warner Bros. được yêu thích. Ảnh: WB.

Không chỉ nổi tiếng qua phim ảnh hay game, nhiều người nổi tiếng hiện cũng đưa biểu tượng rồng lên tầm cao mới qua thời trang. Gần đây, nữ ca sĩ Shenseea xuất hiện trên sân khấu với chiếc bra "bốc lửa" hình rồng do Nusi Quero thiết kế.

Nữ diễn viên người Đức Franka Potente hay ca sĩ người Anh Bishop Briggs đều tiết lộ mình sở hữu hình xăm rồng châu Á. Biểu tượng rồng mang đến cảm giác quyền lực cho họ.

Potente nói: "Tôi thích ý tưởng về con rồng với ngọn lửa ém trong bụng. Nó chỉ sử dụng trong trường hợp cần thiết. Tôi nghĩ nó cũng như cuộc đời mình. Hãy giữ ngọn lửa và sử dụng một cách khôn ngoan".

Những hình xăm rồng như của Potente cũng đang được nhiều người yêu thích hơn. Choi Yun, nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng ở Seoul (Hàn Quốc) nói nhiều khách chọn hình xăm rồng. Chúng là biểu tượng của thành công và sẽ còn phổ biến hơn nữa.

"Hình xăm rồng luôn được yêu thích. Tuy nhiên, với việc House of the Dragon sắp ra mắt, tôi nghĩ nó còn phổ biến hơn", Choi nói.

Hình xăm rồng phương Tây của Choi. Ảnh: Forbes.

Phong cách xăm rồng của Choi khá đơn giản: Dễ thương, nhỏ xinh và chỉ có màu đen. Khi nhìn vào những hình xăm Choi thực hiện, nhiều fan Game of Thrones nhận thấy chúng khá giống hình rồng trong phim. Về điều này, nữ thợ xăm chia sẻ cô đã quá quen việc khách hàng tới yêu cầu xăm hình rồng giống diễn viên Emilia Clarke, người đóng vai Daenerys Targaryen - Mẹ Rồng - trong phim.

"Lần đầu tôi xăm rồng, khách hàng đưa cho tôi xem hình của Emilia Clarke. Vị khách bảo muốn có hình này nhưng phải làm theo phong cách của tôi", cô kể.

Hình xăm của Clarke lấy cảm hứng từ loạt phim Game of Thrones. Nữ diễn viên đã xăm nó ở cửa hàng tại Los Angeles (Mỹ). Đó là hình 3 con rồng bay quanh cổ tay phải. Và hình xăm này khá phù hợp với phong cách nghệ thuật của Choi.

Nữ thợ xăm nói thêm: "Với bộ phim sắp ra mắt, lượng đặt lịch xăm hình rồng còn lâu mới có dấu hiệu chững lại".