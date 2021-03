Đổ xô lắp lưới an toàn ban công sau sự cố bé gái rơi ở chung cư

Sau sự cố bé gái rơi từ tầng 12A tại một chung cư ở Hà Nội, nhiều hộ gia đình đã nhanh chóng tìm đến dịch vụ lắp lưới an toàn ban công.

Theo khảo sát trên thị trường, hiện nay giá lắp đặt lưới an toàn ban công tại các khu chung cư dao động khoảng 130.000-250.000 đồng/m2, tuỳ kích thước. Anh Cường, chủ cửa hàng chuyên cung cấp lắp đặt lưới an toàn ban công ở quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết sau ngày bé gái rơi từ tầng cao chung cư, anh nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi đặt lắp lưới an toàn ban công.

"Từ sáng nay, hơn 20 người gọi điện hỏi tôi giá lắp đặt ở chung cư", anh nói. Tại cửa hàng anh, giá loại lưới đường kính 3 mm có giá 150.000 đồng/m2; đường kính 2,5 mm có giá 140.000 đồng/m2. Nếu ô cửa sổ nhỏ hơn 1 m2, giá quy định là 250.000 đồng, đã bao gồm công lắp và vật tư.

Chủ cửa hàng này cho biết lưới an toàn có sợi cáp nhỏ, có độ bền cao, không nhìn thấy từ khoảng cách xa, giống như một hàng rào vô hình bảo vệ ban công.

Một loại lưới bảo vệ đang được thợ thi công. Ảnh: C.H.P.

Tương tự, anh Nguyễn Minh, chuyên lắp đặt lưới an toàn ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ ngày thường lượng khách đặt lắp lưới an toàn ban công khá ít, khoảng 1-2 đơn/ngày. "Chỉ đến khi xảy ra các sự cố rơi từ ban công, nhiều người mới đổ xô lắp đặt", anh nói.

Theo anh, đây là một giải pháp an toàn vừa chống trộm bên ngoài, vừa bảo đảm an toàn cho dân cư sống trong tòa nhà cao tầng, đặc biệt trong gia đình có trẻ em hiếu động. "Tôi nhận lắp lưới an toàn ban công diện tích trên 10 m2 với giá 150.000 đồng/m2; từ 5 đến 10 m2 giá 170.000 đồng/m2; dưới 5 m2 giá 200.000 đồng/m2", anh nói.

Sau khi nghe được thông tin một bé gái rơi từ tầng 12A một chung cư ở quận Thanh Xuân, chị Phan Thương, ở chung cư Xa La, (Hà Đông, Hà Nội) không khỏi lo lắng vì nhà chị cũng không có tấm lưới bảo vệ ở ban công.

Sau ngày xảy ra sự việc, chị đã lên mạng tìm đơn vị lắp lưới an toàn ban công. "Nhà tôi ở tầng 20 chung cư, cũng dự định lắp lưới bảo vệ từ lâu nhưng lại quên. Sau sự việc bé gái rơi từ tầng cao, tôi phải tìm người lắp luôn vì nhà có 2 cháu nhỏ hay đùa nghịch", chị nói và cho biết nhiều nhà hàng xóm của chị cũng lo lắng tương tự.

Thực tế, không chỉ chị Thương mà rất nhiều hộ gia đình sống tại các chung cư trên địa bàn Hà Nội đã liên hệ các đơn vị lắp đặt lưới an toàn ban công. Trên các diễn đàn khu chung cư, các bài đăng tìm, nhận lắp đặt lưới an toàn ban công trở nên nhộn nhịp.

Lan can của căn hộ tòa 60B Nguyễn Huy Tưởng cao khoảng 1,5 m nhưng không có lưới an toàn. Ảnh: Đức Anh.

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008, chiều cao tối thiểu của lan can được quy định: Nhà ở, cơ quan, trường học, công sở và các công trình công cộng lô gia và sân thượng ở các vị trí cao từ 9 tầng trở lên, chiều cao tối thiểu là 1,4 m.

Với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng, lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua và khe hở không được cao quá 10 cm.

Với lan can hoặc lô gia được sử dụng bằng vật liệu kính thì kính được bảo vệ bởi vật cố định, đảm bảo chắc chắn, không có khe hở nào nhét lọt quả cầu đường kính 7,5 cm, khó trèo qua để ngăn ngừa chống rơi ngã.

Vừa qua, một bé gái 3 tuổi trèo qua lan can rồi rơi từ tầng 12A tòa nhà ở số 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) đã kịp trèo lên mái che sảnh tầng 1 hứng đỡ nạn nhân.

Bị trượt ngã do trời mưa nhưng anh Mạnh vẫn kịp dang tay hứng đỡ khi bé gái. Nạn nhân thoát chết, còn mái tôn in hằn vết lõm sau pha va chạm mạnh.