Độ phủ vaccine thấp hơn tỉnh bạn, Đồng Nai lo khó kết nối vùng

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng độ phủ vaccine tại 5 tỉnh vùng Đông Nam Bộ phải ngang bằng nhau thì mới có thể mở cửa an toàn.

Chiều 20/9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác kiểm soát dịch tại tỉnh Đồng Nai. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết toàn tỉnh đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong 2 tháng 11 ngày.

"Càng kéo dài thì sức chịu đựng của người dân, doanh nghiệp và chúng ta đều hết chịu nổi, cạn kiệt sức và nguồn lực, không thể kéo dài mãi", Bí thư Đồng Nai trăn trở.

Thế khó của Đồng Nai

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết thời gian qua, tỉnh chống dịch bằng 5 trụ cột. Trong đó, 3 trụ cột đã làm tốt là an sinh xã hội, an ninh trật tự; tuyên truyền để an dân và điều trị. Số ca tử vong tại Đồng Nai hiện thấp nhất khu vực.

Tuy nhiên, 2 trụ cột còn hạn chế là độ phủ vaccine và kiểm soát F0.

Ông Lĩnh điểm lại TP.HCM và Bình Dương đều đạt độ phủ 97% mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi, trong khi Đồng Nai mới chỉ phủ 77%.

"Chuỗi sản xuất là cả vùng chứ không phải chỉ tỉnh này tỉnh kia. Vaccine của tỉnh hiện nay quá thiếu, không thể ngang vai với Bình Dương, TP.HCM về tỷ lệ tiêm. Mà không ngang vai thì không dám mở, mở thì thất bại vì lây lan, không mở thì không còn nguồn lực để giãn cách", ông Lĩnh trăn trở về thế khó của tỉnh.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Về kiểm soát F0, ông Lĩnh cho biết mỗi ngày, Đồng Nai ghi nhận 800-900 ca nhưng chỉ xuất viện 300 ca. Nếu kéo dài, các khu cách ly, điều trị sẽ không chịu nổi và "vỡ trận".

Như vậy, trụ cột an sinh xã hội và tuyên truyền lòng dân không thể đảm bảo, công tác điều trị cũng sẽ quá tải, làm tăng tỷ lệ tử vong. Đồng Nai sẽ đứng trước nguy cơ rơi vào "khủng hoảng y tế".

Hiện, định hướng của Đồng Nai là mở vùng xanh, chấp nhận phát sinh F0 và điều trị, chăm sóc theo hướng khoanh gọn, đánh dứt điểm từng vùng. Còn vùng đỏ, cam, vàng sẽ từng bước xanh hóa theo lộ trình.

Song song với đó, tỉnh "trả lại quyền tự chủ" cho doanh nghiệp và đẩy mạnh sự chủ động của người dân. Người dân sẽ tự xét nghiệm, nếu cần, chính quyền hỗ trợ. F0 điều trị tại nhà theo bài thuốc đông y, giảm sốt, chống viêm. Nếu chuyển nặng, F0 sẽ được y tế hỗ trợ.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ điều may mắn là số ca cộng đồng tại địa phương rất ít, dưới 10 ca/ngày, còn lại chủ yếu trong khu cách ly, phong tỏa.

"Chấp nhận sống chung với Covid-19 nhưng không chấp nhận để nó bùng lên mà mình không kiểm soát được, như vậy mình vỡ trận", ông chia sẻ.

Sẽ ưu tiên vaccine cho Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ

Về vaccine, ông Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ tỉnh đã ngưng tiêm một tuần nay vì thiếu. Đồng Nai cần tiêm cho 2,2 triệu dân, nhưng đến nay mới tiêm được mũi 1 vaccine cho 1,8 triệu người trên 18 tuổi.

"Nếu vaccine về trễ thì không thể kết nối với TP.HCM. Tương tự, Vũng Tàu và Long An vaccine cũng chậm. 5 tỉnh Đông Nam Bộ tỷ lệ phải tương đồng thì mới kết nối cả vùng. Không thể vùng này an toàn mà vùng kia nguy cơ cao, dứt khoát không kết nối được", ông Lĩnh chỉ ra vấn đề và nhấn mạnh vaccine là mấu chốt của sự kết nối.

Từ thực tế đó, ông đề nghị Phó thủ tướng Vũ Đức Đam quan tâm tới tỷ lệ vaccine của 5 tỉnh vùng Đông Nam Bộ sao cho ngang bằng để kết nối kinh tế. Nếu để trì trệ kinh tế tới năm 2022 thì "không biết chừng nào mới phục hồi". Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn được Trung ương quan tâm phân bổ thuốc điều trị.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng độ phủ vaccine 5 tỉnh Đông Nam Bộ phải cân bằng mới có thể kết nối. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Tại buổi họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định Đồng Nai là một trong những tỉnh rất chủ động trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Ông chia sẻ "cực chẳng đã" mới phải giãn cách để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Tranh thủ thời gian giãn cách, địa phương phải xét nghiệm thật nhanh, phân loại vùng nguy cơ để có biện pháp cho từng vùng.

Ông Đam cũng đồng ý với quan điểm của Đồng Nai về việc huy động doanh nghiệp, nhân dân cùng tham gia chống dịch để phát huy tính chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp, người dân.

Đối với công tác chống dịch, Phó thủ tướng cho biết Việt Nam cố gắng giữ đúng nguyên lý trước đây. Khu vực "sạch" thì cách ly, khoanh vùng. Những nơi bị nhiễm sâu thì phải học hỏi kinh nghiệm của các nước khác.

Về vaccine, Chính phủ sẽ ưu tiên cho Đồng Nai cũng như các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ và cả miền Tây. Khi nào có vaccine về, Chính phủ sẽ phân bổ ngay để địa phương kiểm soát được dịch bệnh, sớm bắt tay vào sản xuất, kinh doanh.

“Tỷ lệ 77% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine của Đồng Nai còn thấp. Do đó, việc mở cửa sản xuất, kinh doanh phải thận trọng, chắc chắn. Trong khi chờ đợi phủ hết vaccine cho người dân, tỉnh cần cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19", Phó thủ tướng nhấn mạnh.