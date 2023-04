Độ nổi tiếng của chương trình có Chi Pu, Huỳnh Hiểu Minh

Chi Pu xuất hiện trong danh sách thí sinh của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4. Đây là chương trình nổi tiếng, có lượt xem cao tại Trung Quốc.

Ngày 3/4, tờ 163 đưa tin Chi Pu là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 (năm nay đổi tên thành Đạp gió 4). Trong tấm bảng do Huỳnh Hiểu Minh cầm cũng có dòng chữ “Chi Pu xin chào”. Việc cô tham gia Đạp gió 4 đang nhận được sự quan tâm.

Một trong những chương trình nổi tiếng nhất Trung Quốc

Theo QQ, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là một trong những chương trình tạp kỹ hàng đầu của Mango TV. Chương trình đã phát sóng thành công 3 mùa, để Mango luôn bất khả chiến bại trong lĩnh vực chương trình tạp kỹ.

Từ tháng 5 đến tháng 6 hàng năm là khoảng thời gian chương trình giải trí trên các nền tảng lớn "nở rộ" và năm nay không ngoại lệ. Hiện tại, các chương trình giải trí nổi tiếng tại Trung Quốc đã lần lượt ghi hình hoặc được công bố thông tin chính thức. Tuy nhiên, không có chương trình tạp kỹ nào có thể cạnh tranh với Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng về mức độ phổ biến, theo QQ.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhờ sức nóng của 3 mùa trước đó, mùa 4 được tìm kiếm và bàn tán sôi nổi ngay khi hé lộ những thông tin đầu tiên. Điều đáng quan tâm hơn cả là danh sách nghệ sĩ tham gia.

Bắt đầu lên sóng tháng 6/2020, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng đi theo công thức chung của các chương trình thực tế dành cho nhóm nhạc thần tượng như Produce 101 và Idol Producer, nhưng với sự thay đổi là những người tham gia đã hoạt động nhiều năm, từng nổi tiếng và đều từ 30 tuổi trở lên. Các thí sinh phải sống với nhau trong vài tháng và trải qua các vòng thi căng thẳng.

“Mùa hè năm nay, chương trình thực tế Tỷ tỷ rẽ gió đạp sóng đã đốt cháy toàn bộ làng giải trí. Đội hình đỉnh cao và ý tưởng chương trình mới lạ đã thu hút sự chú ý của khán giả”, tờ Jiemian viết khi mùa 1 nổi tiếng. Đặc biệt, câu chuyện về các nghệ sĩ nữ khi bước sang độ tuổi 30, 40 trong thị trường giải trí áp lực về tuổi tác luôn là chủ đề được quan tâm.

Tờ The Paper chỉ ra hầu hết nghệ sĩ tham gia mùa đầu tiên đều nổi tiếng hơn và nâng cao địa vị, nguồn lực kinh tế. Vạn Thiến và Trương Vũ Kỳ lần lượt giành được 4 hợp đồng quảng cáo trong quá trình phát sóng chương trình. Tờ 36KR cho biết thêm, mùa đầu tiên được hơn 152.000 người theo dõi với số điểm cao là 7 trên trang đánh giá Douban.

Các nghệ sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau tìm kiếm hào quang ở Tỷ tỷ rẽ gió đạp sóng mùa 1. Ảnh: Sohu.

Nhờ thành công của Tỷ tỷ rẽ gió đạp sóng mùa đầu tiên, trong nửa đầu năm 2020, đơn vị sản xuất là Mango Super Media đã đạt doanh thu quảng cáo là 1,798 tỷ NDT (khoảng 261 triệu USD ), tăng 5,83% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng quảng cáo cho các chương trình tạp kỹ của đơn vị này tăng gần 50%. Giá cổ phiếu của Mango Super Media cũng tăng mạnh.

36KR nhận định tổng thời lượng phát sóng của mùa 1 vượt 5,1 tỷ tính tới 4/8/2022. Mùa 1 thu hút hơn 40 nhà quảng cáo, đồng thời phá vỡ nhiều kỷ lục. Giá cổ phiếu của Mango Super Media có thời điểm tăng hơn 80%.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2 (bắt đầu vào 22/1/2021) và mùa 3 (lên sóng ngày 20/5/2022) được tờ The Paper nhận định giảm nhiệt so với mùa đầu tiên. Số lượng hợp đồng quảng cáo của mùa 2 giảm mạnh xuống còn 16. Tuy nhiên, chương trình vẫn thành công về mặt thương mại so với mặt bằng chung.

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2 lên sóng ngày 22/1/2021 giúp giá cổ phiếu của Mango Super Media vào hôm đó đạt 93,01 NDT - mức cao nhất từ khi đơn vị này niêm yết vào năm 2018. So sánh với mức giá cổ phiếu thấp nhất đơn vị này từng có, mức tăng tích lũy lên tới 435%.

Trong ngày phát sóng đầu tiên, mùa 3 đạt ratings 36,27% - đứng đầu danh sách chương trình tạp kỹ. Trong số 20 bài hát hàng đầu trên bảng xếp hạng Chỉ số phổ biến của âm nhạc QQ vào tháng 5/2022, 16 bài hát là của Vương Tâm Lăng - thí sinh trong Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3. Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là một trong 10 chương trình nổi tiếng nhất trên mạng xã hội Weibo năm 2022, theo Sina.

Cơ hội để nhiều ca sĩ vực dậy danh tiếng

Như mục đích của chương trình là vực dậy danh tiếng của những ca sĩ đã qua tuổi 30, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng đã giúp nhiều gương mặt lật ngược tình thế khi sự nghiệp của họ đang lao dốc. Ninh Tịnh, Vạn Thiến, Mạnh Giai, Trương Vũ Kỳ, Úc Khả Duy… là những nghệ sĩ nổi tiếng ở mùa 1.

Thiên hậu Na Anh, Trương Hinh Dư, Đổng Khiết, Trương Bá Chi, Dương Thừa Lâm… tham gia mùa 2 của chương trình với hy vọng một lần nữa chạm tới hào quang của giới giải trí.

Vương Tâm Lăng là một trong những thí sinh được hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình. Trước khi tham gia chương trình, Vương Tâm Lăng hoạt động nhiều năm mờ nhạt vì vướng bê bối lộ ảnh nhạy cảm. Ở vòng đầu của mùa 3, cô mặc đồng phục học sinh và hát, nhảy bài hát kinh điển Love You. Ngay lập tức, tiết mục của Vương Tâm Lăng tạo cơn sốt.

Nhiều khán giả, đặc biệt nam giới quay video ghi lại phản ứng hào hứng, phấn khích của họ khi theo dõi tiết mục của Vương Tâm Lăng. Lý do là giọng hát của nữ ca sĩ và ca khúc Love You gắn liền với những năm tháng thanh xuân của khán giả. Nhiều người thậm chí mua cổ phiếu của đơn vị sản xuất để ủng hộ Vương Tâm Lăng. Nhờ đó, ngày 24/5/2022, giá trị thị trường của Mango Super Media tăng vọt lên 6,6 tỷ NDT.

Ngày 29/5/2022, Sina đưa tin phí quảng cáo của Vương Tâm Lăng tăng 3 lần, từ khoảng 1 triệu NDT/quý (khoảng 148.000 USD ) lên 3 triệu NDT/quý ( 445.000 USD ). Vương Tâm Lăng sau đó đạt lượt bình chọn cao nhất trong chương trình.

"Vương Tâm Lăng là người thắng lợi nhất show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng năm nay. Chỉ nhờ một bài hát, cô ấy trở thành nhân vật làm mưa làm gió trên các mạng xã hội. Theo giới chuyên môn, các thương hiệu đều sẵn lòng hợp tác với Vương Tâm Lăng. Có nhiều dạng hợp đồng như làm người đại diện thương hiệu, quay video quảng cáo ngắn hoặc livestreams giới thiệu sản phẩm... Đội ngũ quản lý của Vương Tâm Lăng đang bận rộn lựa chọn nhãn hiệu phù hợp", Sina viết.

Vương Tâm Lăng và Jessica vực dậy danh tiếng khi tham gia chương trình. Ảnh: Mango TV.

Theo Sina, năm 2022, Vương Tâm Lăng có ít nhất 69 lần trở thành chủ đề nóng được bàn luận, với lượt xem các video trình diễn lên tới gần 1 tỷ.

Jessica Jung - cựu thành viên nhóm SNSD - đứng vị trí thứ 2 trong chung kết mùa 3 cũng được hưởng lợi lớn.

Tờ Sports Chosun từng đưa tin Jessica kiếm được số tiền lớn khi hoạt động tại Trung Quốc. Trong video có tiêu đề: “Lý do cựu thành viên SNSD Jessica ngồi trên đống tiền ở Trung Quốc. Sự thật đằng sau giải độc đắc trị giá 1,2 nghìn tỷ won (khoảng 919 triệu USD )", phóng viên giải trí Lee Jin Ho cho biết cựu thành viên nhóm SNSD kiếm được khoản tiền lớn. Trước đó, cô chủ yếu kinh doanh, hoạt động ở lĩnh vực thời trang chứ ít xuất hiện trên chương trình âm nhạc, giải trí.

Phóng viên Lee Jin Ho nói về Jessica: "Ước tính các thành viên được 450.000 NDT ( 66.658 USD ) mỗi tập khi tham gia đóng phim truyền hình. Jessica - người đứng top đầu bảng xếp hạng trong mùa 3 - nhận số tiền tương tự nếu cô ấy xuất hiện trong một bộ phim truyền hình".