Do Kwon lên tiếng

Nhà đồng sáng lập Terraform Labs khẳng định ông dùng hộ chiếu hợp lệ, không phải hộ chiếu giả như lý do bị bắt giữ mà cảnh sát Montenegro đưa ra.

Cảnh sát Montenegro áp giải Do Kwon hôm 23/3. Ảnh: Reuters.

Branko Andjelic, Luật sư của Do Kwon cho biết thân chủ của ông bị cảnh sát Montenegro giam giữ do có nguy cơ bỏ trốn và sử dụng hộ chiếu giả. Tuy nhiên, Do Kwon và Hon Chang-joon, Giám đốc tài chính của Terraform Labs đều phủ nhận việc này.

“Họ khẳng định rằng hộ chiếu là hợp lệ”, Branko Andjelic nói với Bloomberg.

Andjelic từ chối bình luận về việc dẫn độ Do Kwon sang Hàn Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.

Theo Thủ tướng Montenegro Dritan Abazovic, Kwon đến nước này vào khoảng giữa tháng 3. Hôm 23/3, Kwon và Han đến sân bay ở thủ đô Podgorica. Hai người sử dụng hộ chiếu Costa Rica. Hải quan sân bay kiểm tra hộ chiếu và phát hiện chúng là tài liệu giả mạo.

Cảnh sát Montenegro sau đó bắt giữ Kwon và Han, đồng thời thông báo cho Văn phòng Interpol tại Seoul, đề nghị xác nhận danh tính của hai người này. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, kết quả kiểm tra dấu vân tay hai người bị bắt giữ trùng khớp với Kwon và Han.

Qua kiểm tra hành lý, các nhà chức trách Montenegro phát hiện giấy tờ thông hành của Bỉ và Hàn Quốc. Theo Interpol, các giấy tờ của Bỉ đã bị làm giả.

Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết họ sẽ yêu cầu dẫn độ Do Kwon sang New York để hầu tòa. Kwon bị buộc tội lừa đảo nhà đầu tư và tham gia thao túng thị trường để thay đổi giá của đồng tiền ổn định USTC.

Trong khi đó, Kim Hee-kyung, phát ngôn viên của văn phòng công tố quận Nam Seoul cũng cho biết chính phủ Hàn Quốc muốn dẫn độ Do Kwon về Hàn Quốc. “Các công tố viên đang làm thủ tục để đưa nhà sáng lập Terraform Labs về quê hương. Do Kwon cũng phải đối mặt với một số vụ kiện ở Mỹ”, Kim Hee-kyung nói.

Cảnh Do Kwon và đồng phạm bị dẫn giải bằng xe cảnh sát ở Montenegro được chia sẻ trên Twitter. Ảnh: Isabel Hunter.

Đế chế do Do Kwon điều hành đã sụp đổ vào tháng 5/2022 vì không thể kiểm soát stablecoin (tiền ổn định) UST và token LUNA, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nhà đầu tư khắp thế giới. Nó góp phần vào sự sụp đổ của quỹ Three Arrows Capital, gây thanh lý tài sản.

Đây cũng là nguyên nhân kéo theo khoản thua lỗ lớn, mất thanh khoản ở Voyager Digital, Celsius Network, khiến toàn bộ thị trường tiền mã hóa chao đảo. Sự kiện này góp phần làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư, gián tiếp kéo sập nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa và nền tảng tài chính phi tập trung khác.

Từ giữa tháng 9/2022, nhà chức trách Hàn Quốc đã thông báo truy nã Do Kwon vì hành vi vi phạm luật thị trường vốn. Tuy nhiên, tới tận gần đây không ai biết nơi ở chính xác của nhân vật này, kể cả sau lệnh truy nã đỏ của Interpol. Trong khi đó, Do Kwon phủ nhận hành vi sai trái, Terraform Labs cũng cho rằng luật thị trường vốn không áp dụng đối với tiền mã hóa.

Đến cuối năm 2022, người này vẫn hoạt động thường xuyên trên Twitter.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của các dự án tiền mã hóa do Do Kwon điều hành vẫn còn là điều bí ẩn. Nhà chức trách Mỹ đang lần theo mối quan hệ giữa nhân vật này với Sam Bankman-Fried, người sở hữu sàn giao dịch FTX và Alameda Research đã phá sản.