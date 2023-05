Do Kwon được tạm thả

Do Kwon - người đứng sau sự sụp đổ của đồng LUNA - ngày 12/5 được một tòa án tại Montenegro tạm thả với số tiền bảo lãnh 400.000 euro (hơn 440.000 USD), Reuters đưa tin.

Do Kwon (ngoài cùng bên phải) bị cảnh sát Montenegro áp giải hồi tháng 3. Ảnh: AP.

Động thái trên diễn ra gần hai tháng sau khi Do Kwon cùng bạn đồng hành Han Chang Joon - cựu nhân viên tài chính của Terraform Labs - bị giới chức Montenegro bắt giữ tại sân bay khi chuẩn bị đáp chuyến bay đến Dubai. Han cũng được thả với số tiền bảo lãnh 400.000 euro.

Bộ đôi này bị cáo buộc làm giả giấy tờ. Cảnh sát Montenegro cho biết họ tìm thấy các hộ chiếu giả của Costa Rica, Bỉ, máy tính xách tay và một số thiết bị khác trong hành lý của Do Kwon và Han.

Do Kwon và Han vẫn sẽ bị giam lỏng tại nhà và bị cảnh sát giám sát, tòa án Montenegro cho biết.

“Tòa án nhận thấy khả năng mất số tiền bảo lãnh 400.000 euro mỗi người đủ để ngăn ngừa khát khao bỏ trốn”, tòa án tuyên bố.

Trước đó, Do Kwon cùng 5 cộng sự bị Hàn Quốc truy tố với cáo buộc vi phạm luật tài chính. Giới chức Mỹ hồi tháng 2 phát lệnh truy tố Do Kwon đứng sau âm mưu lừa đảo chứng khoán trị giá hàng tỷ USD. Ông cũng bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ.

Sau khi Do Kwon bị bắt, Hàn Quốc và Mỹ đã gửi đề nghị dẫn độ. Tuy nhiên, Montenegro khẳng định Do Kwon sẽ bị xét xử tại quốc gia này. Nếu bị kết án, Do Kwon chỉ có thể bị dẫn độ sau khi đã chấp hành xong án phạt.

Do Kwon là người sáng lập Terraform Labs, tổ chức đứng sau đồng stablecoin có tên TerraUSD. Khi đế chế của Do Kwon sụp đổ tháng 5/2022, hàng tỷ USD tài sản của nhà đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số LUNA và hệ sinh thái Terra mất trắng, gây ra tác động lan tỏa lên toàn bộ thị trường tiền mã hóa.