Cô gái Nhật chế tạo chiếc máy đập tiền vào mặt và nhiều món đồ kỳ lạ

Năm 2019, Fujiwara đã phát minh sản phẩm đặc biệt có tên "Bóng đèn chia tay". Nó sẽ sáng lên mỗi khi có người đăng trạng thái "Tôi đã chia tay" lên Twitter. Fujiwara đã sử dụng bóng đèn Philips Hue để lắp đặt, đồng thời thiết kế lệnh kích hoạt phát sáng tự động qua ứng dụng lập trình applet trên trang web If This Then That.