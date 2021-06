Disney chọn nữ diễn viên da màu đóng vai Bạch Tuyết

Rachel Zegler, nữ chính của bộ phim “West Side Story” sắp ra mắt, đã được Walt Disney chọn mặt gửi vàng cho vai Bạch Tuyết trong dự án chuyển thể người đóng sắp bấm máy.

Ngày 22/6, Deadline dẫn lời một nguồn tin từ nội bộ Disney cho hay nữ diễn viên, ca sĩ Rachel Zegler đã được chọn vào vai Bạch Tuyết trong dự án chuyển thể người đóng bộ phim hoạt hình kinh điển Snow White and the Seven Dwarfs (1937). Phim do Marc Webb đạo diễn, Marc Platt đảm nhận vai trò sản xuất và dự kiến bấm máy trong năm 2022.

Nhận xét về Rachel Zegler, đạo diễn Marc Webb cho hay: “Đến lúc này, khán giả mới chỉ khám phá tài năng đầu tiên của cô bé, đó là giọng hát trời phú. Sự bền bỉ, trí thông minh và niềm lạc quan tỏa ra từ Zegler chính là một phần không thể thiếu trên hành trình dẫn dắt khán giả tìm lại niềm hân hoan khi thưởng thức những câu chuyện cổ tích kinh điển của Disney”.

Rachel Zegler trong một cảnh phim West Side Story. Ảnh: Disney.

Cũng theo nguồn tin, bản chuyển thể người đóng 2022 của Bạch Tuyết được xây dựng dựa trên các tình tiết và chất liệu âm nhạc của nguyên tác hoạt hình năm 1937. Những ca khúc mới trong phim sẽ do hai nhạc sĩ Benji Pasek và Justin Paul sáng tác. Họ là cặp cộng sự âm nhạc ăn ý đứng sau thành công của La La Land, The Greatest Showman và Dear Evan Hansen.

Trong nhiều tháng qua, đạo diễn Marc Webb và Walt Disney đã gặp gỡ nhiều ứng cử viên tiềm năng cho vai chính Bạch Tuyết. Theo nguồn tin, phần thử vai của Rachel Zegler đã thuyết phục toàn bộ ban giám tuyển. Hình ảnh cô khi thủ vai nữ chính María của bộ phim West Side Story cũng được cho là đã góp phần thuyết phục những cái đầu khó tính nhất.

Theo Deadline, việc chọn Zegler - cô gái mang nửa dòng máu Latin - thủ vai một nhân vật “da trắng như tuyết” cho thấy quyết tâm của Disney trong việc xây dựng thế hệ công chúa mới, đa sắc tộc trên màn ảnh. Trước đó, hãng đã lựa chọn nữ diễn viên da màu Halle Bailey thủ vai nàng tiên cá Ariel trong bộ phim chuyển thể người đóng The Little Mermaid.

Nhan sắc của Rachel Zegler ở tuổi 20. Ảnh: Rachelzegler.

Rachel Zegler sinh năm 2001, là ca sĩ, diễn viên kiêm YouTuber người Mỹ. Cha Rachel là người Ba Lan và mẹ cô mang dòng máu Colombia. Năm 17 tuổi, Zegler từng vượt qua hơn 30.000 ứng viên để vào vai María của bộ phim ca vũ nhạc West Side Story do Steven Spielberg đạo diễn. West Side Story dự kiến ra mắt trong nửa cuối năm nay.

Sau West Side Story, Rachel Zegler có tên trong dự án siêu anh hùng Shazam! Fury of the Gods (2023). Trong phim, cô cùng hai minh tinh Helen Mirren và Lucy Liu vào vai phiên bản hiện đại của ác quỷ Three Faces of Evil.

Nguyên tác hoạt hình Snow White and the Seven Dwarfs của Disney được xây dựng dựa trên nội dung truyện cổ tích cùng tên do anh em nhà Grimm chấp bút. Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên do Disney sản xuất và từ đó đến nay vẫn là một tượng đài trong lòng nhiều thế hệ khán giả.