Đỉnh núi nào là 'nóc nhà' của Đà Lạt?

5. Thời tiết ở Đà Lạt thường chia thành mấy mùa trong ngày? 4 mùa trong một ngày

3 mùa trong một ngày

2 mùa trong một ngày Do nằm ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển, khí hậu Đà Lạt ôn hòa mát mẻ quanh năm. Thời tiết ở Đà Lạt thường có 4 mùa trong ngày: Sáng sớm là thời tiết của mùa xuân, buổi trưa là mùa hạ, chiều là mùa thu, và đêm là mùa đông. Nhiệt độ trung bình cả năm là 17-19 độ C nên bạn có thể tới Đà Lạt du lịch vào bất kỳ thời điểm nào. Ảnh: Bùi Huy Tưởng.