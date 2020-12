Định hình phong cách thời trang cá nhân cùng NOWSaigon

Gia nhập làng thời trang streetwear Việt Nam 5 năm, NOWSaigon dần trở thành lựa chọn ưu tiên của giới trẻ cả nước nhờ sản phẩm chất và hợp túi tiền.

Thương hiệu thời trang NOWSaigon (NOW - Needs Of Wisdom) có mặt tại TP.HCM từ năm 2015. Ngay từ ngày đầu thành lập, NOW đã xác định lối đi riêng khi tập trung vào các dòng sản phẩm streetwear (thời trang đường phố) với hình vẽ độc đáo, lồng ghép những thông điệp lan toả năng lượng tích cực đến giới trẻ.

Nhà sáng lập thương hiệu chia sẻ: “NOW được thành lập sau chuỗi ngày tôi không thể tìm ra một chiếc áo thun trắng trơn với chất lượng tốt tại nơi mình sống. Từ đó, tôi luôn thắc mắc tại sao một chiếc áo cơ bản, có tính ứng dụng cao, gần như có mặt trong tủ đồ của bất cứ ai mà chưa một thương hiệu nào làm với chất lượng thật sự tốt”.

Chính vì thế, NOW ra đời và sản phẩm đầu tiên là những chiếc áo thun trơn chất lượng cao.

NOW đã có hơn 5 năm phát triển và mở rộng.

Là một trong những thương hiệu streetwear đời đầu tại Việt Nam, đội ngũ NOW tự thiết kế, sản xuất, ứng dụng các kỹ thuật in ấn để làm ra sản phẩm phù hợp với phong cách giới trẻ Việt. Giống như nhiều nhãn hàng địa phương (local brand) khác, họ gặp không ít khó khăn và thất bại.

Sau bao nỗ lực, có thể nói, NOW hiện tại là thành quả của những người bạn cùng chí hướng, đam mê và mục tiêu mang tới cho giới trẻ Việt những sản phẩm Việt, có chất lượng tốt và giá cả phải chăng.

Với định hướng đó, thương hiệu tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm ngày càng đa dạng, từ áo thun, quần, áo khoác, đến mũ, phụ kiện... Các trang phục đều có tính ứng dụng cao, dễ dàng mix&match nhưng không vì thế mà trở nên nhạt nhoà. Bởi mỗi thiết kế luôn có những họa tiết đầy chất “art” để bạn trông thật nổi bật, cá tính dù ở bất cứ đâu.

Họa tiết nổi bật là cách NOW tạo dấu ấn trên thị trường.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Khi xây dựng NOW, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là làm thể nào để khách hàng hài lòng khi sử dụng sản phẩm của mình. Đến nay, NOW được yêu thích vì tạo cho người mặc sự thoải mái và tự tin qua chất lượng sản phẩm. Những món đồ của chúng tôi đủ đặc trưng, đủ khác biệt để nổi bật giữa thị trường ngày càng cạnh tranh cao".

Một lý do nữa khiến sản phẩm của NOW được nhiều người ưa chuộng là sự sáng tạo, cải tiến không ngừng. Những sản phẩm sử dụng công nghệ in mới, chất liệu hiếm và thiết kế độc đáo luôn được các bạn trẻ ủng hộ.

Những thiết kế mang biểu tượng đặc trưng như logo đồng hồ cát, các nhân vật Marcus, Kassidy… cũng là “item hot” được giới trẻ yêu thích.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng là yếu tố được thương hiệu thời trang Việt này đặt lên hàng đầu. Đội ngũ NOW luôn lắng nghe khách hàng và cố gắng cải thiện. Vì họ hiểu rõ tình cảm, sự tin tưởng của người tiêu dùng là động lực để thương hiệu phát triển và có chỗ đứng vững chắc như hôm nay.

Thương hiệu cũng không ngừng nâng cấp trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng bằng cách biến nơi đây thành trạm không gian mini, có nhiều quà tặng cho khách mua trực tiếp. Đồng thời, đội ngũ chăm sóc khách hàng online luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho các bạn.

Cửa hàng theo phong cách trạm không gian của NOW.

Trong tương lai, dù luôn giữ vững những giá trị cốt lõi từ những ngày đầu thành lập, NOW sẽ thay đổi để phù hợp với thị trường streetwear. Hãng định hướng cho ra những sản phẩm chất lượng cao, thiết kế độc đáo và giá cả hợp lý để giới trẻ Việt có thể tự tin diện hàng ngày.