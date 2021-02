Đỉnh Fansipan khác lạ sau hai ngày tuyết rơi

Sáng 9/2, nhiều người tỏ ra thích thú nhiên khi thấy tuyết phủ dày đặc trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương thuộc Lào Cai.

Tuyết dày 60 cm khiến đỉnh Fansipan trắng xoá

Sáng sớm 9/2, đỉnh Fansipan lạnh 3 độ C. Nhiều du khách đi chơi sớm ngỡ ngàng khi thấy lượng tuyết bao phủ rộng và dày, ước tính lên tới 60 cm, giẫm ngập giầy. Tuyết phủ lên các cảnh vật, không khác gì ở một số quốc gia xứ lạnh. Không khí lạnh đã tác động đến nhiều nơi ở Bắc Bộ khiến khu vực miền núi trở rét. Nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh đồng bằng là 13-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Tuy nhiên, đợt rét này khá ngắn, chỉ duy trì đến hết hôm nay. Trước đó, ngày 8/2, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, lý giải hiện tượng này xảy ra do mưa tuyết được hình thành từ Trung Quốc nhưng bị gió thổi xuống phía nam. Khi gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn, tốc độ gió chậm lại khiến tuyết rơi xuống đỉnh Fansipan.