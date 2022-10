Đình chỉ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển

TAND tỉnh Bình Dương quyết định đình chỉ giải quyết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng kiện Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển.

Ngày 27/10, theo nguồn tin của Zing, TAND tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM).

Theo nội dung khởi kiện gửi TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), bà Hằng yêu cầu tòa án buộc ông Hiển xin lỗi và đăng xin lỗi trên báo Pháp Luật TP.HCM. Đồng thời, bà Phương Hằng buộc ông Hiển yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) rút bài viết: "Không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Ngày 30/5, TAND TP Thủ Dầu Một đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trên do tòa án đã triệu tập hợp lệ ông Hồ Nguyên Lễ (người đại diện ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng) đến tòa để tham gia hòa giải, tham gia phiên họp về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ nhưng ông Lễ xin hoãn phiên hòa giải vào ngày 22/12/2021, vắng mặt không lý do vào các ngày 16/5 và 26/5.

Sau khi TAND TP Thủ Dầu Một ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, ông Hồ Nguyên Lễ đã làm đơn kháng cáo.

Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Công an cung cấp.

HĐXX phúc thẩm nhận định ngày 9/12/2021, tòa sơ thẩm thông báo phiên hòa giải lúc 8h ngày 22/12/2021. Ngày 20/12/2021, ông Lễ nhận được thông báo trên và ngày 21/12/2021, ông Lễ có đơn xin hoãn phiên hòa giải do trùng lịch xét xử tại TAND TP.HCM. Tòa đã lập biên bản hoãn họp.

Theo phiếu báo phát, định vị bưu gửi, tòa sơ thẩm triệu tập ông Hồ Nguyên Lễ làm việc vào ngày 16/5. Đến ngày 12/5, ông Lễ nhận được giấy triệu tập. Đến ngày hẹn, ông Lễ không đến làm việc, cũng không có văn bản trình bày ý kiến (vắng mặt lần thứ nhất).

Khi tòa sơ thẩm ra thông báo phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận chứng cứ hòa giải ngày 26/5, ông Hồ Nguyên Lễ nhận được thông báo và giấy triệu tập nhưng vắng mặt lần thứ hai, không có ý kiến trình bày.

Ngoài ra, trong đơn kháng cáo, ông Hồ Nguyên Lễ trình bày, cung cấp chứng cứ cho rằng các ngày 25, 26 và 27/5, ông Lễ không có mặt tại địa chỉ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM để nhận giấy triệu tập của tòa án. Ngày 28, 29/5 là thứ 7, chủ nhật. Đến ngày 30/5, ông mới nhận được giấy triệu tập, cũng là ngày tòa ra quyết định đình chỉ vụ án là khách quan.

Theo HĐXX, tài liệu và chứng cứ ông Lễ cung cấp theo đơn kháng cáo thể hiện việc ông này không có mặt tại địa chỉ được tòa án triệu tập vì lý do khách quan là không có căn cứ. Căn cứ khoản 16, Điều 70 và điểm c, khoản 1, Điều 217 bộ Luật tố tụng Dân sự, HĐXX cho rằng việc ông Hồ Nguyên Lễ vắng mặt 2 lần theo giấy triệu tập là không có lý do chính đáng.

Đối với tranh chấp của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Nguyễn Đức Hiển, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Bình Dương. Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm giữa bà Phương Hằng và ông Đức Hiển.