Đình chỉ đại úy dùng roi điện dí vào người nam thanh niên

Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tạm đình chỉ đại úy dí roi điện vào người nam thanh niên trong quá trình làm việc.

Ngày 4/10, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho biết đơn vị đã làm rõ thông tin việc cán bộ công an mang sắc phục dùng roi điện đe dọa nam thanh niên trong clip trước đó.

Qua xác minh, người mặc sắc phục công an trong clip là đại úy Trần Đình Định, cán bộ công an phường Vĩnh Điện. Công an thị xã đã đình chỉ công tác đối với đại úy Định để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Dương Văn Hòa bị đại úy Trần Đình Định dí roi điện vào người.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn, khoảng 21h ngày 8/9, tổ tuần tra Công an phường Vĩnh Điện phát hiện 3 người tại tại khu vực phía sau chợ Vĩnh Điện có biểu hiện nghi vấn.

Thấy cảnh sát, 3 người trên bỏ chạy, tổ công tác bắt giữ Dương Văn Hòa (21 tuổi). Riêng Hồ Công Huy (14 tuổi) và Phạm Khắc Thành Trung (18 tuổi) chạy thoát.

Kiểm tra nhanh, công an thu giữ 5 dao tự chế nên mời Hòa về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở cảnh sát, Hòa có hành động chống đối, phản kháng, không khai báo trung thực. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, hành vi côn đồ khi mang theo hung khí đi đánh nhau nên đại úy Trần Đình Định và đại úy Nguyễn Hồng Phong khai thác thông tin về 2 người đi cùng với Hòa.

Trong quá trình làm việc, đại úy Định sử dụng roi điện dí vào người Hòa và nam thanh niên đã khai nhận hai người đi cùng và lực lượng công an tiếp tục truy bắt.

Phạm Khắc Thành Trung và Hồ Công Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Hòa khai chiều 8/9 có đem theo một con dao tự chế, đi cùng 2 người bạn đến nhà gặp Trần Hải (18 tuổi, ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) để đánh nhau nhưng không gặp.

Khi nhóm Hòa đi về, trên đường gặp Hải cùng 20 người chặn đường. Hòa và 2 người bạn bỏ xe máy rồi chạy về phường Vĩnh Điện, chuẩn bị dao tự chế để đánh nhau.

Khoảng 21h cùng ngày, khi chuẩn bị đi tìm nhóm đối thủ để giải quyết, họ bị tổ tuần tra Công an phường Vĩnh Điện bắt giữ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an thị xã Điện Bàn phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến các băng nhóm tội phạm hình sự. Ngoài ra, đơn vị cần làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc sử dụng công cụ hỗ trợ khi làm việc.