Điều tra vụ rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân từ nguồn Bộ Giáo dục

“Bộ Công an đang điều tra đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân lấy nguồn gốc từ Bộ Giáo dục”, đại tướng Tô Lâm thông tin khi trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.

“Thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ở nước ta rất đáng báo động” là điều Bộ trưởng Công an, đại tướng Tô Lâm, cảnh báo khi trả lời chất vấn về câu hỏi này tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/8.

Đặt câu hỏi cho Bộ trưởng, đại biểu Siu Hương (Gia Lai) muốn nghe giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân mà Bộ Công an triển khai.

Theo đại tướng Tô Lâm, lộ lọt dữ liệu cá nhân ở nước ta rất đáng báo động trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân chưa cao.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Ảnh: Quốc hội.

Để hạn chế tình trạng này, Bộ Công an đã xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân, song việc này còn gặp nhiều khó khăn. “Bộ Công an đã trình Chính phủ ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng đã qua 10 lần trình rồi, hiện nay đang hoàn thiện”, theo Bộ trưởng Tô Lâm.

Lộ trình đến 2024, Bộ Công an dự kiến nghiên cứu tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. “Trên thế giới rất nhiều nước đã có luật nhưng ở chúng ta hiện nay mới trong khuôn khổ cao nhất là hướng dẫn trong Luật An ninh mạng”, đại tướng Tô Lâm nói.

Bên cạnh giải pháp tăng cường tuyên truyền ý thức người dân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là trên môi trường mạng, Bộ trưởng Công an khẳng định cơ quan này sẽ tích cực điều tra, xử lý nghiêm tình trạng để lộ lọt, rao bán dữ liệu cá nhân. “Chúng tôi đang điều tra đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân lấy nguồn gốc từ Bộ Giáo dục”, Bộ trưởng Công an cho hay.

Ông khẳng định cơ sở dữ liệu cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài nguyên quốc gia nên phải bảo đảm.

Thực hiện nghiêm ngặt quy trình thu thập dữ liệu cá nhân, bổ sung thông tin dân cư với sự phân cấp, phân quyền chặt chẽ, theo Bộ trưởng Công an, là mệnh lệnh trong lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, Bộ Công an thường xuyên giám sát hệ thống cơ sở dữ liệu 24/24h để đảm bảo an toàn. “Hàng ngày, chúng tôi phải đối phó với hàng nghìn cuộc tấn công vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó nhiều cuộc tấn công từ nước ngoài”, theo lời Bộ trưởng.

Với khẳng định thường xuyên kiểm tra tính an toàn hệ thống của các bộ, ngành, địa phương và chỉ kết nối khi an toàn, Bộ trưởng Công an cho biết đến nay xác định chỉ có 10 bộ ngành, 33 địa phương có thể đảm bảo an toàn khi kết nối để đảm bảo dữ liệu cá nhân.