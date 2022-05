Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường

Khám nghiệm hiện trường, công an ở Hà Tĩnh phát hiện người đàn ông tử vong trên giường ở nhà mẹ đẻ, dưới sàn nhà có vết máu và hai con dao nhỏ.

Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, điều tra nguyên nhân cái chết của ông N.S. (trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.T.

Theo cơ quan chức năng, sáng 12/5, một số người dân thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm (huyện Hương Sơn) phát hiện ông S. tử vong trong căn nhà mẹ ruột cạnh quốc lộ 8C nên trình báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong trên giường, dưới nền nhà có nhiều vết máu vươn vãi. Cạnh đó có hai con dao nhỏ.

"Nạn nhân sống ở nơi khác, ít lâu mới về nhà mẹ. Lúc phát hiện nạn nhân, người mẹ ông ta đang đi làm ở huyện khác, cách nhà khoảng 20 km", vị lãnh đạo địa phương thông tin.