Điều tra vụ 3 người tử vong ở Khánh Hòa

Trong 3 nạn nhân, thì 2 mẹ con cùng gia đình, người còn lại là hàng xóm. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, điều tra.

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: Diên Toàn 24h.

Sáng 2/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an huyện Diên Khánh, Công an xã Diên Xuân, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra ở thôn Xuân Đông khiến 3 người chết.

Thông tin ban đầu, trong 3 nạn nhân, có mẹ sinh năm 1986 và cháu gái sinh năm 2004, một phụ nữ sinh năm 1976 là hàng xóm của 2 nạn nhân.

Ông Ngô Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Diên Xuân, xác nhận vụ việc và cho biết nhiều lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường, phối hợp điều tra.

Theo một nguồn tin, nghi can vụ án là người thân trong gia đình. Sau khi xảy ra vụ việc, người này không có mặt tại địa phương.