Điều tra ôtô có dấu hiệu giả biển số của Bộ Công an

CSGT xác định số khung của một ôtô không khớp với biển số 80A đang đeo. Trên xe còn trang bị đèn ưu tiên, nhiều phù hiệu và thẻ ra vào sự kiện của Bộ Công an.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) đã bàn giao ôtô có dấu hiệu giả biển số của Bộ Công an cho Công an phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 15/1, Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận phát hiện xe ô tô Mitsubishi Pajero biển xanh 80A... có trang bị đèn ưu tiên và nhiều phù hiệu ra vào Bộ Công an. CSGT sau đó dừng xe để kiểm tra.

Chiếc xe có dấu hiệu giả mạo biển số Bộ Công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Lúc này trên xe có 10 phù hiệu ra vào Bộ Công an thuộc một số đơn vị của Bộ, nhưng mang nhiều biển kiểm soát khác nhau, đồng thời trên xe còn có nhiều thẻ trang bị cho các sự kiện. CSGT xác định số khung của ôtô này không khớp với biển kiểm soát 80A... đang đeo.

Lái xe là T.V.D. (sinh năm 1985 ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) không xuất trình được đăng ký xe hợp lệ. Bước đầu làm việc với cảnh sát, người này không giải thích được nguồn gốc của biển số, đèn ưu tiên và nhiều phù hiệu trên xe.