Điều tra đường dây buôn lậu xăng liên quan nữ đại gia Vũng Tàu

Quá trình điều tra vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng, Công an Đồng Nai phát hiện đường dây tiêu thụ 3,5 triệu lít xăng lậu liên quan bà Mai Thị Dần nên tách thành vụ án riêng.

Kết thúc chuyên án 920G triệt phá đường dây buôn lậu hàng trăm triệu lít xăng trị giá hơn 2.800 tỷ đồng , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can về các tội Buôn lậu và Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án này, nhà chức trách cho rằng ông Nguyễn Thăng Long (chủ doanh nghiệp xăng dầu 55555, một trong 74 bị can) đã tiêu thụ khoảng 3,5 triệu lít xăng lậu do bà Mai Thị Dần (Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cung cấp.

Công an xác định đường dây buôn lậu của bà Dần có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều người tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Bên cạnh đó, đường dây này độc lập với nhóm buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty Phan Lê Hoàng Anh) trong chuyên án 920G.

Cảnh sát làm việc với bà Mai Thị Dần. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ngày 20/10/2021, Công an Đồng Nai đã khởi tố bổ sung vụ án liên quan bà Dần, hiện khởi tố 25 bị can. Đồng thời, nhà chức trách tách vụ án đối với nhóm bị can Công ty Hà Lộc xảy ra tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra riêng.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thăng Long còn khai đã bán xăng lậu cho Nguyễn Hữu Trường (kinh doanh tại cây xăng Bình Lộc Sở ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Tuy nhiên, kết quả xác minh chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can đối với ông Trường.

Mặt khác, hành vi tiêu thụ xăng lậu của ông Trường bị tình nghi có liên quan đến việc chuyển tiền thanh toán cho Công ty Hà Lộc. Cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ để làm rõ, xử lý cùng với nhóm của bà Mai Thị Dần và Nguyễn Thăng Long.

Công ty TNHH Hà Lộc có địa chỉ ở đường 30 Tháng 4, phường 11, TP Vũng Tàu. Doanh nghiệp này được cho là một trong những đơn vị kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn ở Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực phía nam với hàng chục cửa hàng xăng dầu, cảng biển. Công ty còn kinh doanh nhiên liệu khí lỏng, rắn và các ngành nghề khác.

Trong vụ án buôn lậu liên quan chuyên án 920G, cơ quan điều tra cáo buộc cuối năm 2019, bị can Phan Thanh Hữu cùng đồng phạm góp 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore. Sau đó, nhóm này sử dụng 8 tàu thủy chuyên dụng để tuồn xăng về Việt Nam tiêu thụ.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị can đã vận chuyển hơn 204 triệu lít xăng (trị giá hơn 2.800 tỷ đồng ) về Việt Nam. Sau khi tiêu thụ được hơn 196 triệu lít, bị can Hữu hưởng lợi 105 tỷ đồng . Trong đó, Nguyễn Thăng Long đã mua hơn 1,2 triệu lít xăng và được chiết khấu gần 2,8 tỷ đồng .