Điều tra công ty mở dịch vụ gặp riêng sao Trung Quốc

Công ty tên Go to the Show tuyên bố có thể sắp xếp cho khách hàng gặp gỡ riêng tư với loạt nhân vật nổi tiếng. Dịch vụ này bị nghi ngờ lừa đảo.

Ngày 7/6, Sohu đưa tin Cục Quản lý Giám sát Thị trường Thượng Hải thông báo mở cuộc điều tra với công ty Go to the Show. Cách đây vài ngày, thông qua nền tảng Douyin, đơn vị này quảng cáo dịch vụ môi giới gặp riêng nghệ sĩ hạng A, vận động viên, thậm chí lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp ở Trung Quốc.

Công ty Go to the Show công khai bảng giá của dịch vụ ăn tối, hát nhảy cùng nhau trong 2 tiếng đối với ngôi sao giải trí như Trương Tụng Văn ( 842.000 USD ), Dương Siêu Việt ( 1,1 triệu USD ), Hoa Thần Vũ ( 1,8 triệu USD ), Thái Từ Khôn ( 2,8 triệu USD ), Trương Nghệ Hưng ( 4,2 triệu USD ), Châu Kiệt Luân ( 5,3 triệu USD ). Đáng chú ý, Go to the Show còn tuyên bố họ có thể mời được danh thủ Messi nếu khách đồng ý bỏ ra số tiền 50 triệu NDT ( 7 triệu USD ).

Go to the Show đưa ra bảng giá triệu USD cho dịch vụ gặp gỡ riêng tư với Dương Siêu Việt, Thái Từ Khôn, Trương Nghệ Hưng hay Châu Kiệt Luân (từ trái sang phải). Ảnh: Sina.

Qua điều tra của tờ Thành Đô, công ty này yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước. Sau đó, họ mới lên lịch cho buổi hẹn với các ngôi sao nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào. Truy hỏi sâu hơn, Go to the Show cũng không cung cấp được bằng chứng nào cho thấy từng tổ chức thành công dịch vụ này. Nghi vấn về việc lừa đảo người tiêu dùng, tờ Thành Đô đã báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Chia sẻ với Sina, đại diện của nhiều nghệ sĩ nằm trong danh sách cho biết chưa từng cùng Go to the Show tổ chức dịch vụ gặp mặt riêng này. Phía các ngôi sao trong showbiz Hoa ngữ cảnh báo người hâm mộ về mánh lới lừa tiền, quảng cáo sai sự thật của Go to the Show.