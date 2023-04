Điều thần kỳ ở Leverkusen

Xabi Alonso gây bất ngờ khi trở thành HLV của Bayer Leverkusen vào tháng 10/2022. Sau khoảng thời gian dẫn dắt đội B của Real Sociedad, cựu tiền vệ của Real Madrid đối mặt thách thức lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân khi dẫn dắt một CLB nằm trong nhóm xuống hạng tại Bundesliga. Nhưng nửa năm sau, Alonso và Leverkusen đã khiến tất cả phải ngạc nhiên.

Bayer Leverkusen từ nhóm xuống hạng leo lên vị trí cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu (6). Bên cạnh đó, đội bóng này còn vào tới bán kết Europa League. Đội bóng chủ sân Bay Arena hiện bất bại 12 trận và theo thống kê của The Analyst, Bayer Leverkusen là đội bóng Bundesliga giành nhiều điểm thứ hai trong năm 2023 với 26 điểm, chỉ sau cái tên đầu bảng Dortmund.

Dưới bàn tay của Xabi Alonso, Bayer Leverkusen trở thành đội bóng có lối chơi phản công đáng sợ ở Bundesliga. Đội bóng chủ sân Bay Arena chỉ có tỷ lệ cầm bóng trung bình cao thứ 5 ở giải đấu hàng đầu của Đức. Tuy nhiên, kiểm soát bóng không phải điều quan trọng nhất trong lối chơi của họ.

Xabi đã tìm ra cách giúp Bayer Leverkusen trở nên lợi hại với sơ đồ 3-4-3. Khi không kiểm soát bóng, Bayer Leverkusen lùi về tạo thành sơ đồ 5-4-1 hoặc 5-2-3. Các học trò của Xabi tỏ ra rất hiệu quả trong việc thu hồi bóng và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh khi đối thủ sơ hở.

Xướng lĩnh các pha phản công tốc độ của Bayer Leverkusen là Moussa Diaby, cầu thủ chạy cánh người Pháp. Chân sút 23 tuổi này đã ghi 9 bàn và đóng góp 6 kiến tạo tại Bundesliga mùa này. Ngoài ra, hậu vệ phải Jeremie Frimpong cũng đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Bayer Leverkusen. Hậu vệ 22 tuổi người Hà Lan cung cấp 8 bàn thắng và 6 kiến tạo. Dù Jeremie Frimpong chơi ở vị trí hậu vệ cánh nhưng theo phân tích của The Analyst, cầu thủ này hoạt động giống một cầu thủ chạy cánh hơn.

“Đội bóng đã thay đổi rất nhiều sau 6 tháng mà tôi cầm quân. Thật không dễ dàng chút nào với tôi khi mới dẫn dắt Bayer Leverkusen bởi đội bóng cần một quá trình để tiến bộ. Chúng tôi hài lòng vì các cầu thủ đã cải thiện rất nhiều, đặc biệt về tâm lý thi đấu”, Xabi Alonso chia sẻ trên AS sau chiến thắng 4-1 trước Saint Gilloise tại tứ kết lượt về Europa League.

“Tôi đã cố gắng giúp đỡ nhưng tất cả phụ thuộc vào các cầu thủ. Tôi luôn nói rằng tâm trí của họ là quan trọng nhất. Hiện tại, Bayer Leverkusen có sự kết hợp tốt giữa tâm lý thi đấu và kỹ thuật của các cầu thủ. Và đó là cách đã giúp chúng tôi vươn lên”, Xabi Alonso giải thích.

“Ngay từ ngày đầu tiên làm việc với các cầu thủ, tôi đã nói rằng sẽ chẳng điều gì thay đổi nếu chúng tôi phòng ngự rời rạc và không thi đấu gắn kết. Bây giờ thì Bayer Leverkusen đang phòng ngự rất tốt. Đội bóng thi đấu chắc chắn và trên hàng công, các cầu thủ luôn tạo ra cơ hội”, cựu tiền vệ Real Madrid nhấn mạnh.

Giờ đây, truyền thông Đức đang háo hức chờ đợi màn đấu trí giữa Xabi Alonso và người thầy cũ của mình ở Real Madrid, Jose Mourinho, tại bán kết Europa League. HLV của AS Roma không ngần ngại khen ngợi Xabi Alonso: “Xabi là một người bạn của tôi. Và điều đó khá đặc biệt bởi tôi ít gọi mọi cầu thủ mình từng huấn luyện là bạn. Hồi Xabi còn là học trò của tôi, tôi đã biết rằng cậu ấy sẽ là một huấn luyện viên giỏi và tôi đã nói với Xabi như vậy. Cậu ấy chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp và dự án phù hợp. Tôi rất mừng cho Xabi”.

Màn đối đầu với Mourinho sẽ là thử thách kế tiếp của Xabi Alonso tại mùa bóng đầu tiên ở Bayer Leverkusen. Tuy nhiên trước khi nghĩ tới trận đấu đó, Xabi Alonso và các học trò cần phải chuẩn bị tốt cho trận đấu được dự đoán là đầy khó khăn trước RB Leipzig, đội bóng đang xếp thứ 4 trên BXH vào đêm nay.

