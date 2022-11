Điều gì xảy ra khi cơ thể bị thiếu i-ốt?

Quá ít i-ốt có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, cảm thấy lạnh, khó tập trung và rụng tóc. Nếu không có đủ i-ốt, tuyến giáp có thể to lên, tạo thành bướu cổ.

Cơ thể cần bao nhiêu i-ốt tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng sinh lý hay bệnh lý… Ảnh: Zdravoteka.

I-ốt là một nguyên tố cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ thể và não bộ. Một chế độ ăn uống lành mạnh cần cung cấp đủ i-ốt, nhưng quá nhiều cũng có thể gây ra các vấn đề khác về sức khỏe.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết i-ốt giúp tuyến giáp tổng hợp hormone thyroxine. Thyroxine tham gia kiểm soát hoạt động của một số tế bào. Thyroxine rất quan trọng đối với sự phát triển của xương và hệ thần kinh, cũng như tham gia chuyển hóa của protein, chất béo và carbohydrate trong cơ thể.

I-ốt rất quan trọng với mẹ bầu trước khi sinh, ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nó cần thiết cho sự phát triển của não và hệ thần kinh, 5 giác quan, sự tập trung và sự phối hợp.

Mỗi ngày cần cung cấp bao nhiêu I-ốt?

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, cơ thể cần bao nhiêu i-ốt tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng sinh lý hay bệnh lý…

Nhóm tuổi Lượng i-ốt được khuyến nghị hàng ngày (microgam/ngày) 0-6 tháng tuổi 90 7-12 tháng tuổi 110 1-8 tuổi 90 9-13 tuổi 120 14-18 tuổi 150 Người trưởng thành 150 Phụ nữ mang thai 220 Phụ nữ cho con bú 270

"Quá ít i-ốt có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, cảm thấy lạnh, khó tập trung và rụng tóc. Nếu không có đủ i-ốt, tuyến giáp có thể to lên, tạo thành bướu cổ. Quá nhiều i-ốt (thường là từ các chất bổ sung) có thể gây nguy hiểm cho những người bị rối loạn tuyến giáp", bác sĩ Hưng cho hay.

Làm thế nào để biết có đủ i-ốt?

Theo vị chuyên gia này, chúng ta nhận i-ốt thông qua ăn uống. Thực phẩm giàu i-ốt bao gồm: Hải sản (hàu, cá hồng và rong biển), cá hồi đóng hộp, bánh mì, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa chua).

I-ốt cũng được thêm vào nhiều loại muối. I-ốt cũng là một trong số các vi chất dinh dưỡng được khuyến nghị bổ sung vào thực phẩm như sữa, bánh mỳ…

"Chúng ta nên có thói quen đọc nhãn thực phẩm để biết thực phẩm đó có chứa i-ốt hay không và có bao nhiêu trong khẩu phần ăn, đã cung cấp được bao nhiêu % nhu cầu khuyến nghị", bác sĩ Hưng khuyến cáo.

Ông cũng nhấn mạnh nếu bạn đang mang thai, hãy kiểm tra xem có ăn đủ i-ốt hay không. Lượng i-ốt thấp có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai. Thiếu i-ốt cũng có thể dẫn đến tăng trưởng còi cọc và thiểu năng trí tuệ hoặc giảm chỉ số IQ ở trẻ.

Các nhà khoa học đã khuyến cáo tất cả phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc chuẩn bị mang thai nên bổ sung 150 microgam i-ốt mỗi ngày vào cơ thể. Nếu không, họ khó có thể nhận đủ lượng i-ốt cần thiết. Hãy đi khám và nói với bác sĩ của bạn về điều này.

Nhiều phụ nữ không có đủ i-ốt cho thai kỳ. Vì vậy, điều quan trọng là phải bổ sung từ khi bạn đang lên kế hoạch mang thai cho đến khi sinh con xong và cho con bú xong.

Phụ nữ có tình trạng tuyến giáp không nên tự bổ sung i-ốt cho đến khi họ đã kiểm tra với bác sĩ.

Các rối loạn do thiếu i-ốt hoàn toàn có thể phòng tránh nếu cơ thể được bổ sung đều đặn hàng ngày. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy bổ sung i-ốt vào thức ăn có hiệu quả phòng chống các rối loạn do thiếu chất này. Việc sử dụng muối i-ốt thường xuyên và lâu dài là một biện pháp đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả để phòng, chống rối loạn do thiếu i-ốt.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo sử dụng muối i-ốt cũng là giải pháp hoàn toàn an toàn, không gây bất kỳ hậu quả xấu nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Để chủ động phòng ngừa bệnh do thiếu i-ốt, hãy đến các cơ sở y tế chuyên ngành để được bác sĩ khám tư vấn và đưa ra các lời khuyên phù hợp cho từng độ tuổi.