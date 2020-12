Điều gì làm nên sức hút cho đêm nhạc 'Đại tiệc của thần Ánh sáng'?

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng, những tiết mục đặc sắc, sân khấu thiết kế hiện đại là những yếu tố đưa “Đại tiệc của thần Ánh sáng” thành một trong những đêm nhạc quy mô nhất dịp cuối năm.

Chuỗi sự kiện đón năm mới do Tập đoàn Sun Group tổ chức tại trung tâm thị trấn An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) diễn ra xuyên đêm, từ 17h ngày 31/12/2020 đến 1h ngày 1/1/2021; được Zing livestream, đồng thời tường thuật trực tiếp trên fanpage của Sun Group từ 22h ngày 31/12 đến 0h ngày 1/1/2021.

Đại nhạc hội “Đại tiệc của thần Ánh sáng” là một trong những hoạt động được mong chờ nhất chuỗi sự kiện khi quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn mang đến những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn trên sân khấu được thiết kế hiện đại, công phu.

Quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng

Đêm nhạc “Đại tiệc của thần Ánh sáng” diễn ra tại sân khấu quảng trường ga An Thới, thuộc quần thể dự án New An Thới, Phú Quốc, từ 21h30 ngày 31/12/2020 đến 1h ngày 1/1/2021. Với chủ đề lấy cảm hứng từ vị thần mặt trời Apollo, khán giả tham gia chương trình được hóa thân thành những vị thần Hy Lạp cổ đại, lạc vào không gian kiến trúc kỳ ảo của thành phố Địa Trung Hải và cháy hết mình trong đại tiệc âm nhạc được đầu tư quy mô.

Quảng trường ga An Thới - nơi tổ chức “Đại tiệc của thần Ánh sáng”.

Với khả năng hát live tốt và chất giọng tiềm năng, Soobin, Văn Mai Hương sẽ đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc đa chiều từ sôi động đến nhẹ nhàng, sâu lắng. Cũng là mảnh ghép đầy năng lượng, Trọng Hiếu hứa hẹn chiêu đãi khán giả những màn vũ đạo nóng bỏng vốn là sở trường của anh. Trong khi đó, những giọng ca với cá tính âm nhạc riêng biệt như Bùi Lan Hương, Đinh Hương và boyband Oplus sẽ hâm nóng không khí đại nhạc hội.

Bên cạnh những nghệ sĩ trẻ, sự xuất hiện của Thu Phương và Tùng Dương mang đến làn gió mới, là nốt lặng trong bản tình ca nhiều niềm vui, đồng thời là điểm nhấn thú vị giữa những tiết mục tươi trẻ.

Văn Mai Hương, Soobin và dàn nghệ sĩ trẻ sẽ đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc đa chiều.

Những màn song ca đặc sắc

“Đại tiệc của thần Ánh sáng” được xem là sân khấu kết hợp đầu tiên của Oplus - Văn Mai Hương và Đinh Hương - Trọng Hiếu. Sự khác nhau trong thể loại, nguồn cảm hứng và phong cách biểu diễn biến mỗi người trở thành những mảnh ghép độc lập, cá tính; nhưng khi ghép chung lại tạo nên bức tranh sống động cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Chính sự kết hợp chưa từng có này mang đến sức hút cho đại nhạc hội đêm giao thừa của Sun Group.

Khác với Oplus, Văn Mai Hương, Đinh Hương và Trọng Hiếu, đây không phải lần đầu tiên Thu Phương và Tùng Dương song ca. Song đã rất lâu những người yêu nhạc mới có cơ hội nhìn thấy cả hai đứng cùng sân khấu. Nếu Thu Phương sở hữu chất giọng da diết và sâu lắng, thì Tùng Dương lại mang đầy sự ma mị. Hai chất giọng vốn khác nhau khi kết hợp lại mang đến những giai điệu đẹp đến nao lòng.

Thu Phương, Tùng Dương sẽ có màn kết hợp đáng mong chờ tại đại hội cuối năm của Sun Group.

Không dừng lại ở những màn song ca “hiếm có khó tìm”, ban tổ chức còn mang đến tiết mục tứ ca được thể hiện bởi Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Bùi Lan Hương và Đinh Hương. Đều là những nghệ sĩ trẻ, sở hữu chất giọng nội lực và bản lĩnh làm chủ sân khấu, cả bốn nghệ sĩ hứa hẹn mang đến phần trình diễn mãn nhãn và thăng hoa ngay thềm năm mới.

Sân khấu đầu tư hoành tráng

Lần đầu tiên tổ chức tại đảo ngọc, Sun Group mạnh tay đầu tư sân khấu, mang đến cho khán giả những trải nghiệm thị giác mới lạ. Theo đó, sân khấu được thiết kế hiện đại, tọa lạc giữa quảng trường ga An Thới - nơi tái hiện quang cảnh đấu trường La Mã cổ đại.

Mang thông điệp nguyện cầu bình an và niềm hy vọng về tương lai thịnh vượng, “Đại tiệc của thần Ánh sáng” hứa hẹn mang đến cho khán giả một đêm ngập tràn cảm xúc thăng hoa. Bên cạnh những tiết mục giải trí đỉnh cao, khán giả còn được hòa mình vào không khí trẻ trung, cuồng nhiệt của chương trình countdown và bắn pháo hoa đêm giao thừa ngay tại sân khấu.

Bãi biển thuộc dự án Sun Premier Village Primavera là nơi diễn ra chương trình countdown và bắn pháo hoa.

Bên cạnh người thân, cùng nhau ca hát, nhảy múa và đón chờ thời khắc chuyển giao đầy cảm xúc của năm cũ và năm mới sẽ là trải nghiệm khó quên với bất kỳ ai tham gia “Đại tiệc của thần Ánh sáng”.

Khi đồng hồ đếm ngược đến thời khắc giao thừa thiêng liêng cũng là lúc pháo hoa bừng sáng trên mặt biển. Niềm tin và sự lạc quan vào một năm mới may mắn sẽ lan tỏa đến mọi người, như lời chúc tốt đẹp Sun Group gửi đến từng khán giả nói riêng và đảo ngọc Phú Quốc nói chung. Không những thế, chuỗi sự kiện đón năm mới sôi động còn khắc họa chân dung nam đảo ngọc của tương lai - nơi sẽ trở thành trung tâm du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng hấp dẫn do Sun Group dày công kiến tạo bằng hệ sinh thái cao cấp và độc đáo.

Chuỗi sự kiện đón năm mới với chủ đề “Đại tiệc của thần Ánh sáng” tổ chức tại dự án Sun Premier Village Primavera - thị trấn mang phong cách Địa Trung Hải giữa lòng đảo ngọc.

Không đơn thuần mang đến những tiết mục giải trí đặc sắc, “Đại tiệc của thần Ánh sáng” hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện nghệ thuật hàng đầu Việt Nam. Đại nhạc hội diễn ra vào tối 31/12, tại sân khấu quảng trường Địa Trung Hải, thuộc quần thể dự án New An Thới, Phú Quốc; được Zing livestream, đồng thời tường thuật trực tiếp trên fanpage của Sun Group.