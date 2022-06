Điều bí ẩn của Doja Cat

Nổi danh từ mạng internet, Doja Cat nhanh chóng vượt nhiều đối thủ để trở thành một trong những biểu tượng hàng đầu của làng nhạc R&B đương đại.

Năm 16 tuổi, Doja Cat từng có một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời. Cô đột ngột bỏ học, hàng ngày nhốt mình trong nhà để tự tập hát và đọc rap. Thông qua phần mềm GarageBand, nữ ca sĩ bắt đầu làm nhạc và chia sẻ với mọi người bằng cách đăng lên SoundCloud.

Thời điểm đó, giọng ca Say So chỉ xem âm nhạc là đam mê chứ không hề nghĩ mình sẽ nổi tiếng. Thế nhưng, chưa đầy mười năm sau Doja Cat đã vươn lên trở thành ngôi sao, đồng thời là một trong những nữ rapper nổi bật nhất hiện nay.

Đại diện mới của nghệ sĩ internet

Sinh năm 1995, Doja Cat gặt hái thành công phần lớn nhờ vào internet. Sau một thời gian nghiền ngẫm các công cụ mạng, ca sĩ tự phát hành đĩa đơn đầu tiên So High (2012) trên SoundCloud và bắt đầu xây dựng sự nghiệp.

Để lấy kinh nghiệm, cô chấp nhận trình diễn ở nhiều nơi, từ những bữa tiệc vô danh đến các sân khấu underground ở quê hương Los Angeles.

Doja Cat là một trong những ca sĩ thành công nhờ internet và các mạng xã hội.

Mối quan hệ với các rapper dẫn dắt cô đến với thế giới studio và các nhà sản xuất chuyên nghiệp. Chỉ sau hai năm, giọng ca may mắn ký được hợp đồng với RCA Records – hãng đĩa danh tiếng vốn là cái nôi của hàng loạt nghệ sĩ lớn như Alicia Keys, Miley Cyrus, Justin Timberlake,...

Sản phẩm chính thức đầu tiên của Doja Cat là EP Purrr! (2014), phát hành khi cô vừa tròn 19 tuổi. Phần lớn các ca khúc đều được ca sĩ thu âm theo phong cách DIY (tự làm) dựa trên các bản nhạc nền sẵn có trên mạng.

Khi làm việc với hãng đĩa, Doja Cat cũng có cơ hội hợp tác một số nghệ sĩ nhưng không thực sự nổi bật. Có một khoảng thời gian cô mất cảm hứng sáng tác và từ chối nhiều cơ hội, bao gồm việc hát chung với Billie Eilish. Thế nên mãi đến tháng 3/2018, Doja Cat mới giới thiệu album phòng thu đầu tay Amala.

Không như kỳ vọng, sản phẩm thất bại về mặt thương mại và hoàn toàn bị các nhà phê bình phớt lờ. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau cái tên Doja Cat lại bất ngờ nổi như cồn nhờ ca khúc Mooo! do cô tự sáng tác và quay MV với phông xanh.

Thành công của Mooo! là điều khó lý giải vì ca từ gần như vô nghĩa, âm nhạc cũng không đặc sắc. Suốt bài hát, ca sĩ liên tục tự nhận mình là “bò” chứ không phải “mèo” như nghệ danh gợi ý.

Song, đây lại là cú hích quan trọng trong sự nghiệp Doja Cat. MV được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng, hút hơn 89 triệu lượt xem trong năm, giúp tên tuổi cô được chú ý hơn.

Nắm bắt được tầm quan trọng của internet, Doja Cat tận dụng mạng xã hội để làm công cụ quảng bá các sản phẩm âm nhạc sau này. Điển hình là cơn sốt Say So – trích từ album phòng thu thứ hai Hot Pink (2020).

Hình ảnh gợi cảm của Doja Cat trong album Hot Pink (2020).

Thông qua thử thách nhảy trên Tik Tok, bài hát nhanh chóng trở thành trào lưu và được khán giả yêu thích. Bản remix của ca khúc (hát cùng Nicki Minaj) đẩy bài vươn lên đầu bảng xếp hạng Billboard, đồng thời giữ vị trí số một tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau này, Doja Cat tiếp tục áp dụng công thức Say So cho nhiều ca khúc như Like That, Get Into It (Yuh) nhưng hiệu quả không bằng.

Dấu ấn không trộn lẫn

Tự nhận Nicki Minaj làm thần tượng, Doja Cat muốn theo đuổi phong cách gợi cảm và âm nhạc sôi động, bắt tai, pha trộn pop, rap và R&B. Cô cũng chịu ảnh hưởng lớn từ các ca khúc yêu thích của mẹ - người thường xuyên mở nhạc Black Eyed Peas và Earth, Wind & Fire trong nhà.

Ban đầu, giọng ca chỉ muốn khởi nghiệp với tư cách rapper vì nghĩ mình không thể hát. Song, theo thời gian cô bắt đầu tin tưởng vào giọng hát cũng như khả năng của bản thân.

Thất bại từ album đầu tay Amala giúp Doja Cat rút được nhiều kinh nghiệm khi thực hiện hai album tiếp theo. Hot Pink được giới phê bình đánh giá cao, tạo được nhiều bản hit như Say So, Like That, Streets,… đồng thời mang về cho cô những đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp, bao gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc.

Giữa thời đại các rapper nữ lên ngôi, Doja Cat không hề lo lắng trước sự vươn lên mạnh mẽ của các đồng nghiệp như Cardi B, SZA hay Megan Thee Stallion. Ngôi sao tự ví bản thân như “miếng bọt biển thấm đẫm nước”, có khả năng hấp dẫn và thu hút mọi người bằng phong cách riêng.

Nữ ca sĩ muốn khán giả nhớ đến mình không chỉ vì phần nghe mà còn ấn tượng bởi phần nhìn. Do đó, từ MV cho đến các màn trình diễn của cô đều được đầu tư mạnh về mặt thị giác. Các ca khúc luôn được kết hợp cùng sân khấu nhiều màu sắc, dàn vũ công đông đảo, những động tác nhảy lôi cuốn, hút mắt.

Trên sân khấu, Doja Cat thu hút khán giả bằng những màn trình diễn ấn tượng và vũ đạo đẹp mắt.

Planet Her (2021) - album phòng thu thứ ba của Doja Cat – còn thành công hơn cả hai sản phẩm trước. Ngay khi ra mắt, đĩa nhạc nhận được phản hồi tích cực từ phía phê bình lẫn khán giả, vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng xếp hạng Billboard 200.

Say So biến Doja Cat thành ngôi sao thì Planet Her khẳng định vị trí, cho thấy cá tính âm nhạc trưởng thành hơn. Album tạo ra hàng loạt ca khúc được yêu thích như You Right, Need to Know, Get Into It (Yuh),… Đặc biệt, đĩa đơn mở màn Kiss Me More (ft. SZA) trở thành bản hit lớn trong năm, là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của cô.

Tại giải Grammy 2022, Doja Cat nhận đến 11 đề cử cho các hạng mục khác nhau với Planet Her. Nhờ Kiss Me More, nữ ca sĩ vinh dự thắng kèn vàng đầu tiên tại hạng mục Trình diễn Pop Nhóm/ Bộ đôi xuất sắc (cùng SZA).

Sau đó, giọng ca tiếp tục dẫn đầu đường đua Billboard Music Awards 2022 với 14 đề cử, vượt mặt hàng loạt đàn chị như Taylor Swift, Adele, Lady Gaga. Thành tích này giúp Doja Cat dễ dàng trở thành một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất nửa đầu năm 2022, gần như không có đối thủ ở mảng hip hop.

Tâm điểm của chỉ trích

Không chỉ nổi tiếng nhờ âm nhạc, tên tuổi Doja Cat còn gắn liền hàng loạt tai tiếng, từ những lần “vạ miệng” trên mạng đến việc đối diện làn sóng tẩy chay của khán giả.

Năm 2018, ca sĩ bị cư dân mạng ném đá mạnh mẽ vì gọi rapper Tyler the Creator là "gã đồng tính", trong khi anh vốn là người lưỡng tính công khai. Sau hàng loạt hành động mang tính biện hộ, nữ ca sĩ phải chính thức lên tiếng xin lỗi để cứu vớt hình ảnh.

Doja Cat cũng là ca sĩ gặp tai tiếng vì nhiều phát ngôn.

Hai năm sau, Doja Cat gây sốc khi nhận xét Covid-19 “chỉ là bệnh cúm” trong một video phát trực tiếp trên Instagram, đồng thời khẳng định mình không sợ hãi trước đại dịch. Phát ngôn nhận phản ứng dữ dội từ phía truyền thông lẫn khán giả, ảnh hưởng trầm trọng đến ca sĩ.

Cũng trong năm 2020, cư dân mạng tiếp tục phản đối Doja Cat trên Twitter sau khi cô bị phát hiện tham gia vào một nhóm chat gồm những người phân biệt chủng tộc. Một số bài hát của cô cũng bị lôi ra, làm minh chứng cho thấy ca sĩ thường xuyên sử dụng ngôn từ miệt thị dân da màu.

Điển hình là ca khúc Dindu Nuffin – từng được Doja Cat giới thiệu trên SoundCloud năm 2015 nhưng nhanh chóng bị gỡ bỏ vì nhan đề nhạy cảm. Đến nay, đây vẫn là sáng tác gây tranh cãi nhất của Doja Cat. Đặc biệt, phần lời được cho là thể hiện sự phân biệt với người da màu và chế giễu những nạn nhân bị cảnh sát Mỹ đối xử tàn bạo.

Mạng internet là nơi giúp Doja Cat nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng liên tục vùi dập ca sĩ. Trong tháng 3, cô bất ngờ tuyên bố sẽ giải nghệ sau chuyến lưu diễn với The Weeknd vào mùa hè năm nay vì không chịu nổi sức ép của ngôi sao. Ca sĩ thừa nhận mình làm việc quá sức, đồng thời bị ảnh hưởng từ những nhận xét tiêu cực của khán giả.

Thế nhưng, người hâm mộ Doja Cat có thể tạm yên tâm rằng đó cũng chỉ là một phát ngôn thiếu chín chắn của nữ ca sĩ chiêu trò. Trả lời tạp chí Elle vào tháng trước, ngôi sao cho biết cô chỉ muốn tạm nghỉ ngơi chứ chưa thực sự có ý định giải nghệ.

Sắp tới, khán giả sẽ được nghe cô góp giọng trong ca khúc chủ đề nhạc phim Elvis do Baz Luhrmann đạo diễn, kể về huyền thoại âm nhạc quá cố Elvis Presley.