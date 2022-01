Diễn viên truyền hình Việt hội ngộ

Việt Anh, Hồng Đăng, Quỳnh Kool, Thu Trang, Minh Huyền và nhiều đồng nghiệp quy tụ trong chương trình Tết.

Ngày 7/1, dàn diễn viên truyền hình hội ngộ để ghi hình cho chương trình Tết Nguyên đán 2022. Việt Anh, Hồng Đăng, Quỳnh Kool, Thu Trang, Minh Huyền, Thanh Sơn, Đình Tú, Bình An, Lan Phương, Doãn Quốc Đam, NSƯT Thanh Quý, NSND Thu Hà... đều có mặt.

Đình Tú, Minh Huyền, Lan Phương, Thanh Sơn gặp mặt những ngày đầu năm. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Tại cuộc gặp, các nghệ sĩ chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện khi tham gia đóng phim. Diễn viên Minh Huyền tâm sự trong năm 2021, cuộc sống của mỗi người đều gặp khó khăn chung vì đại dịch Covid-19. Nhưng một trong những điều may mắn của cô là được đảm nhận vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về - bộ phim về tình cảm mẹ con.

Một số diễn viên khác bày tỏ khi gặp đồng nghiệp vào những ngày đầu năm, họ có cảm giác không khí Tết Nguyên đán đang đến gần.

Trong năm 2021, lĩnh vực phim ảnh cũng như âm nhạc bị ảnh hưởng nặng bởi diễn biến phức tạp của dịch. Tuy vậy, phim truyền hình Việt vẫn đảm bảo lịch lên sóng đều đặn, không bị gián đoạn nhiều. Ê-kíp sản xuất phim có nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho thành viên trong quá trình quay. Các diễn viên cho biết phải xét nghiệm Covid-19 thường xuyên. Khi làm việc, họ hạn chế tụ tập, tiếp xúc gần.

Dàn diễn viên của Hướng dương ngược nắng. Ảnh: Thu Trang.

Những tác phẩm nổi bật, được chú ý trong năm qua có thể kể đến Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, 11 tháng 5 ngày. Hương vị tình thân giành giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards 2021.

Bộ phim được chuyển thể từ kịch bản gốc của Hàn Quốc - My only one, kể về hành trình tìm cha ruột của Phương Nam (Phương Oanh đóng). Cha cô, ông Sinh (Võ Hoài Nam đóng), có quá khứ tù tội nên không dám nhận con gái. Suốt thời gian dài, ông ở bên cạnh cô như một người thân, chăm sóc và chia sẻ. Sự kết hợp của Phương Oanh và Mạnh Trường trong phim này đạt được hiệu ứng tốt.

Bên cạnh đó, Hướng dương ngược nắng, với sự tham gia của NSND Thu Hà, Hồng Diễm, Quỳnh Kool, Thu Trang, Việt Anh... cũng có lượng người xem ổn định ở thời điểm lên sóng.