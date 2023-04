Diễn viên thủ vai Hoài Thatcher bị bắt vì mua bán ma túy

Bùi Thị Lệ Hằng, người từng đóng vai Hoài Thatcher, bị cảnh sát bắt quả tang khi mang gần 0,7 gram ma túy.

Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Bùi Thị Lệ Hằng. Ảnh: CAHN.

Cảnh sát xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Theo cảnh sát, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995.

Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Ngoài Xin hãy tin em, Lệ Hằng từng góp mặt trong phim: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…

Xin hãy tin em là một trong số những bộ phim kinh điển nhất về chủ đề đời sống sinh viên ở thời điểm phát sóng. Phim tập trung miêu tả cuộc sống, cá tính của nữ sinh viên ngang tàng, quậy phá có tên Hoài Thatcher. Xinh nhưng nữ sinh Hoài Thatcher uống rượu, quậy phá, đánh nhau không thua nam giới. Mọi việc chỉ thay đổi khi cô có tình cảm với Phong, chàng trai hiền lành, là dân Hà Nội. Tình yêu với Phong khiến Hoài muốn từ bỏ những thói xấu. Nhưng quá khứ của Hoài đã khiến tình yêu gặp trắc trở.