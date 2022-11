Diễn viên Thu Trang lấn sân kinh doanh mỹ phẩm

Bước chân vào địa hạt mỹ phẩm, Thu Trang giới thiệu bộ sản phẩm mới chiết xuất từ thiên nhiên.

Sau thành công với loạt phim điện ảnh “Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử”, “Nghề siêu dễ” hay “Dân chơi không sợ con rơi”, Thu Trang quyết định lấn sân kinh doanh với thương hiệu mỹ phẩm C13 Cosmetics.

Với tư cách là nhà sáng lập của C13 Cosmetics, nữ diễn viên tâm niệm mang đến cho khách hàng những sản phẩm do chính mình chăm chút kỹ lưỡng từ thành phần, bao bì đến giá bán trên thị trường.

Thu Trang chính thức lấn sân kinh doanh mỹ phẩm với thương hiệu C13 Cosmetics.

C13 Cosmetics cung cấp các dòng sản phẩm dưỡng da mặt và dưỡng thể. Với thông điệp "Love yourself more - Yêu cơ thể của bạn nhiều hơn", thương hiệu mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn với giá cả hợp lý. Nói về việc kinh doanh mỹ phẩm, Thu Trang cho biết C13 Cosmetics là tâm huyết của cô sau khoảng thời gian dài ấp ủ.

"Tôi cho rằng phụ nữ xứng đáng được yêu thương và chăm sóc. Khi cuộc sống có nhiều bộn bề lo toan, đôi khi các chị em có phần xao nhãng với chính mình. Chậm lại một chút, yêu cơ thể nhiều hơn và lắng nghe xem mình đang thực sự cần gì. Tôi muốn chăm sóc mọi người bằng sự nhẹ nhàng và tinh tế, thể hiện trong các sản phẩm giống như lời thầm thì, vỗ về các chị em rằng đã đến lúc tỏa sáng".

Thu Trang cho rằng phụ nữ luôn xứng đáng được yêu thương và chăm sóc.

Ngày 11/11, C13 Cosmetics ra mắt bộ sản phẩm mới mang tên "Flower Skin", gồm 4 sản phẩm sữa rửa mặt C13 Cosmetics Clear Whitening Cleanser, nước cân bằng da C13 Cosmetics Aqua Bright Toner, tinh chất dưỡng da C13 Cosmetics Ageless Glow Serum và kem dưỡng da C13 Cosmetics deep hydration cream.

Ngoài bộ sản phẩm "Flower Skin", C13 Cosmetics cũng cho ra mắt một sản phẩm nhỏ gọn và tiện lợi khác là hộp viên rửa mặt dạng bột.

Các sản phẩm của “Flower Skin” có nguồn gốc thiên nhiên.

Sữa rửa mặt C13 Cosmetics Clear Whitening Cleanser là trợ thủ giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa trên da. Sản phẩm hỗ trợ làm sạch và thông thoáng làn da một cách dịu nhẹ. Ngoài ra, sữa rửa mặt còn giúp cân bằng độ pH để da hấp thu các dưỡng chất ở bước dưỡng da sau tốt hơn.

Nước cân bằng da C13 Cosmetics Aqua Bright Toner giúp làn da một lần nữa được làm sạch sâu. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp da cân bằng độ ẩm, làm dịu da, cho làn da mịn màng và căng bóng.

Tinh chất dưỡng da C13 Cosmetics Ageless Glow Serum chứa khoáng chất có kích thước siêu nhỏ, len lỏi vào tận bên trong lớp biểu bì dưới da, hỗ trợ nuôi dưỡng da toàn diện. Tinh chất dưỡng da C13 Cosmetics Ageless Glow Serum có công dụng làm sáng da, nuôi dưỡng làn da trắng đẹp từ bên trong.

Sữa rửa mặt C13 Cosmetics Clear Whitening Cleanser có chiết xuất từ bông súng.

Kem dưỡng da C13 Cosmetics Deep Hydration Cream hỗ trợ làm chậm lão hóa da, vỗ về các tổn thương trên da và khóa ẩm nhất định. Kem có hiệu quả dưỡng ẩm nhờ công thức chứa phyto collagen, pathenol và micro HA. Ngoài ra, thành phần glycerin và butylene glycol hỗ trợ tạo hàng rào bảo vệ, nuôi dưỡng làn da mịn màng, khỏe mạnh từ bên trong.

Kem dưỡng da C13 Cosmetics Deep Hydration Cream bảo vệ làn da trước các tác hại bên ngoài.

Viên rửa mặt dạng bột C13 Cosmetics Clear Enzyme Power Wash giúp da sạch sẽ và sáng mịn với thành phần chính là tinh bột ngô thuần chay cùng công nghệ enzyme lấy đi tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông. Thành phần còn chứa hợp chất flavonoid chiết xuất từ rễ cây dâu tằm trắng, giúp cải thiện làn da không đều màu.

Ngoài ra, C13 Cosmetics Clear Enzyme Powder Wash còn có công dụng duy trì độ ẩm và ngăn mất nước để làn da luôn mịn màng nhờ diglycerin và hoạt chất allantoin trong rễ cây promfey. Da dễ dàng hấp thu các dưỡng chất hơn sau khi được làm sạch. Sản phẩm phù hợp với nhiều loại da.