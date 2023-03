Diễn viên 'The Glory' mượn tiền công ty để trang trải cuộc sống

Trước khi được biết đến với vai Song Myung Oh trong "The Glory", Kim Gun Woo nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Cuộc sống của nam diễn viên khó khăn.

Nam diễn viên Kim Gun Woo của The Glory vừa có buổi phỏng vấn trên tờ Sports Today. Tại cuộc trò chuyện, anh kể về hành trình đến với công việc diễn xuất cùng những khó khăn trong cuộc sống.

Kim Gun Woo nhớ lại trước khi nhận vai diễn Song Myung Oh trong phim, anh từng đứng trước ngã rẽ và nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Cuộc sống nam diễn viên khó khăn đến mức anh phải vay mượn tiền công ty để trang trải. Hiện tại, Kim Gun Woo đã trả xong các khoản nợ.

Anh cho biết sau khi The Glory phát sóng và thành công, trang cá nhân của anh nhận lượng follow (theo dõi) đột biến. Ban đầu, Instagram của anh chỉ có khoảng 2.000 lượt theo dõi. Đến nay, con số vượt khỏi 100.000 lượt follow. Khi anh ra ngoài đường, nhiều khán giả nhận ra và gọi anh là Song Myung Oh.

Kim Gun Woo được khán giả biết đến nhiều nhất sau thành công của The Glory. Ảnh: Blossom Entertainment.

"Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó. Vai diễn Song Myung Oh có lẽ sẽ là ngọn núi mà tôi phải tìm cách bước qua trong vài năm tới. Tôi sẽ nỗ lực để đón nhận mọi thử thách", Kim Gun Woo chia sẻ.

Kim Gun Woo (30 tuổi) là một trong những gương mặt mới của màn ảnh Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017.

Nam diễn viên từng góp mặt trong các bộ phim như Catch The Ghost, Less Than Evil, Record Of Young, Fight for My Way... Vai diễn trong The Glory giúp Kim Gun Woo được khán giả chú ý nhiều hơn.

Trong số những người từng bắt nạt nhân vật Moon Dong Eun, Song Myung Oh là người có vị thế và xuất thân thấp nhất. Nhân vật này thường thực hiện những hành động dơ bẩn và tồi tệ, thay cho các thành viên còn lại trong nhóm.

Kim Gun Woo kể để vào vai Song Myung Oh, anh phải thay đổi rất nhiều, đặc biệt là về tạo hình, diễn xuất.

"Nhiều ý tưởng nảy lên trong đầu tôi khi đọc kịch bản The Glory. Tôi đã quyết định để tóc dài, tạo xoăn cho phù hợp với tạo hình nhân vật. Tôi cũng nghiên cứu cách hành xử, nói năng, đi lại của Song Myung Oh. Nhờ vai diễn này, tôi tự tin hơn về khả năng của bản thân và quyết tâm theo đuổi đam mê", anh bộc bạch.