Diễn viên Park Yoo Chun vẫn bị cấm sóng

Park Yoo Chun không được phép hoạt động cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng về tranh chấp giữa anh và công ty quản lý cũ.

Đơn yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm của Park Yoo Chun bị từ chối. Ảnh: Naver.

Ngày 27/9, YTN đưa tin Đội dân sự số 50 của Tòa án quận trung tâm Seoul bác đơn yêu cầu hủy lệnh cấm sóng của nam ca sĩ, diễn viên Park Yoo Chun.

Điều này có nghĩa Park Yoo Chun vẫn không thể xuất hiện trên chương trình truyền hình và hoạt động giải trí. Trước đó, lệnh cấm này do Yesperar (hiện tại là Have Fun Together) - công ty quản lý cũ của nam diễn viên - đệ trình lên tòa án.

Park Yoo Chun ký hợp đồng cùng Re:Cielo vào tháng 1/2020. Về sau, Yesperar tiếp nhận quyền quản lý Yoo Chun trong vòng 4 năm, từ 2020 đến 2024.

Tuy nhiên, trong thời gian này, ngôi sao Hoàng tử gác mái ký hợp đồng độc quyền với một công ty giải trí Nhật Bản, dù anh vẫn là nghệ sĩ dưới trướng Yesperar.

Ngày 14/8/2021, Yoo Chun chia sẻ với giới truyền thông Nhật Bản rằng giám đốc điều hành của Re:Cielo biển thủ công quỹ, qua đó khiến anh buộc phải chấm dứt hợp đồng. Đáp lại, Re:Cielo khẳng định công ty bị vu khống nghiêm trọng.

Yoo Chun chưa thể hoạt động trở lại. Ảnh: Naver.

Tháng 11/2021, Yesperar đệ trình lệnh cấm hoạt động tạm thời đối với Yoo Chun lên Tòa án quận trung tâm Seoul và được chấp thuận.

Tòa án tuyên bố cho đến khi có phán quyết cuối cùng, Park Yoo Chun không được tham gia sản xuất album, video, xuất hiện trên truyền hình, đóng quảng cáo hay quảng bá cho bên thứ ba ngoài Yesperar.

Sắp tới, bộ phim điện ảnh To Evil với sự tham gia của Yoo Chun dự kiến ra rạp vào tháng 10. Tác phẩm được thực hiện trước khi anh xảy ra xung đột với công ty quản lý cũ. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đánh giá dưới ảnh hưởng của lệnh cấm, rất khó để Yoo Chun tham gia hoạt động quảng bá phim.