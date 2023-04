Diễn viên nhí 'The Glory' sợ nhân vật của Song Hye Kyo

Oh Ji Yul, sinh năm 2014, được chú ý và biết đến nhiều hơn sau khi đóng vai con gái của ác nữ Park Yeon Ji trong phim truyền hình gây sốt thời gian qua.

Oh Ji Yul thấy nhân vật Moon Dong Eun đáng sợ. Ảnh: Allkpop.

Trong dịp trò chuyện cùng Elle, diễn viên nhí Oh Ji Yul chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh bộ phim The Glory.

Khi được hỏi về việc thử sức với một vai diễn khác trong The Glory ngoài nhân vật Ha Ye Sol, Oh Ji Yul chia sẻ thẳng thắn: "Không ạ. Em không quá rõ nội dung nhưng em biết bộ phim nói về hành trình trả thù. Cô giáo Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) có phần đáng sợ".

Oh Ji Yul cho rằng việc đảm nhận vai diễn giống Song Hye Kyo gây lo lắng. "Em không thể làm tổn thương bất kỳ ai", cô bé nói.

Bên cạnh đó, Oh Ji Yul đã trả lời khéo léo khi được hỏi liệu sẽ chọn bố Ha Do Yeon (Jung Sung Il đóng) hay chú Jae Joon (Park Sung Hoon thủ vai). Cô bé cho biết diễn viên Jung Sung Il là người tốt bụng. Trong khi đó, Park Sung Hoon đối xử tử tế với cô bé. Bởi vậy, Oh Ji Yul không thể chọn lựa giữa hai người.

Oh Ji Yul chia sẻ những câu chuyện xoay quanh bộ phim The Glory. Ảnh: Elle.

Oh Ji Yul nhận thấy mọi khoảnh khắc quay bộ phim The Glory đều đáng nhớ. Trong các cảnh quay, hình ảnh nhân vật Ha Ye Sol treo người trên thanh ngang được nhiều khán giả quan tâm. Cô bé từng sợ bị rơi xuống vì phải treo mình như vậy. Tuy nhiên, đến khi quen thuộc với động tác này, Oh Ji Yul cảm thấy thú vị và thực hiện mỗi ngày.

Oh Ji Yul (sinh năm 2014) trở nên nổi tiếng sau khi góp mặt trong các bộ phim như Extraordinary Attorney Woo, The Glory.

Trong The Glory, Oh Ji Yul đảm nhận nhân vật Ha Ye Sol - con gái của Park Yeon Ji (Lim Ji Yeon đóng). Cô bé luôn tự hào và muốn trở thành một người dẫn bản tin thời tiết như mẹ. Khi phát hiện quá khứ bắt nạt bạn học của Park Yeon Ji, Ye Sol bày tỏ thái độ thất vọng, xa cách với mẹ ruột.

Diễn xuất của Oh Ji Yul được khán giả đánh giá cao. Trong tập 15, cảnh Ha Ye Sol òa khóc, chạy đến ôm bố Ha Do Yeon (Jung Sung Il) khiến người xem không khỏi xúc động.