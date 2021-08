Diễn viên Mỹ qua đời ở tuổi 41

Diễn viên Trevor Moore - thành viên của nhóm hài The Whitest Kids U’ Know - qua đời vì tai nạn ở tuổi 41.

Ngày 9/8, People đưa tin quản lý của Trevor Moore thay mặt cho gia đình xác nhận nam diễn viên qua đời trong một vụ tai nạn xảy ra vào tối 6/8. Hiện tại, không có thêm bất kỳ thông tin nào về vụ việc được tiết lộ.

Trong tuyên bố của mình, người quản lý cho hay: "Chúng tôi rất đau khổ khi mất đi người chồng, người cha và người bạn thân thiết nhất. Anh ấy được hàng triệu người biết đến như một nhà văn và diễn viên hài, nhưng đối với gia đình, anh ấy là cả thế giới".

Trevor Moore qua đời ở tuổi 41 do tai nạn. Ảnh: People.

Hai thành viên đồng sáng lập The Whitest Kids U' Know là Zach Cregger và Sam Brown cũng đưa ra thông báo trên trang Twitter cá nhân.

"Thực sự tôi không thể nói bất cứ điều gì để che lấp đi vị trí của Moore trong cuộc đời tôi. Anh ấy là người độc nhất, một người đàn ông tuyệt vời và tốt bụng. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn", Cregger viết.

"Mỗi khi khiến cho anh ấy cười luôn mang lại cho tôi cảm giác rằng bản thân đã thành công. Tôi thật may mắn vì đã dành 20 năm qua để cố gắng làm tốt điều đó", Brown chia sẻ.

Ngay từ khi còn nhỏ Moore đã có sở thích viết lách, anh bắt đầu sản xuất và xuất bản phim hoạt hình ở tuổi thiếu niên. Năm 19 tuổi, Moore chuyển sang viết và sản xuất một chương trình hài kịch ngắn cho đài truyền hình địa phương.

Trevor Moore là thành viên đồng sáng lập nhóm hài kịch The Whitest Kids U 'Know tại một trường nghệ thuật ở New York vào năm 1999. Chương trình truyền hình cùng tên của nhóm được phát sóng 5 mùa trên IFC từ năm 2007 đến năm 2011.