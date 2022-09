Diễn viên Jung Chae Yeon chấn thương não vì ngã cầu thang

Jung Chae Yeon ngã cầu thang trong quá trình ghi hình cho bộ phim "The Golden Spoon". Nữ diễn viên chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.

Ngày 12/9, Herald Pop đưa tin nữ ca sĩ, diễn viên Jung Chae Yeon (DIA) gặp chấn thương trong quá trình quay phim.

Cụ thể, vào sáng sớm 10/9, Jung Chae Yeon ngã cầu thang khi đang ghi hình cho bộ phim mới của đài MBC The Golden Spoon. Cô được đưa tới bệnh viện tại Seoul để cấp cứu.

Sau khi chụp CT và X-quang, bác sĩ chẩn đoán Jung Chae Yeon bị gãy xương đòn. Cô đồng thời xuất hiện triệu chứng của chấn động não.

Theo dự kiến, vào chiều 13/9, Chae Yeon tiến hành phẫu thuật để điều trị gãy xương đòn và kiểm tra dây chằng. Nếu phát hiện tổn thương ở vùng dây chằng, nữ diễn viên phải tiếp tục thực hiện phẫu thuật.

Jung Chae Yeon ngã cầu thang trong quá trình quay phim. Ảnh: The Star.

Jung Chae Yeon sinh năm 1997. Năm 2015, cô được giới thiệu tới công chúng dưới tư cách thành viên nhóm nhạc DIA. Một tháng sau, công ty thông báo Chae Yeon sẽ tham gia cuộc thi Produce 101 mùa 1. Cô giành hạng 7 chung cuộc và ra mắt cùng nhóm nhạc chiến thắng I.O.I.

Sắp tới, DIA phát hành đĩa đơn Rooting For You vào ngày 14/9. Rooting For You đánh dấu màn trở lại đầu tiên của DIA sau gần 2 năm 3 tháng vắng bóng.

Giới truyền thông Hàn Quốc dự đoán đây có thể là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của nhóm trước khi tan rã, xét tới việc hợp đồng độc quyền giữa các thành viên và công ty sắp hết hạn.

Jung Chae Yeon bắt đầu diễn xuất kể từ năm 2015. Bộ phim sắp tới của cô, The Golden Spoon, kể về hai đứa trẻ với hoàn cảnh gia đình đối lập. Cả hai đã hoán đổi số phận cho nhau sau khi một trong hai tình cờ tìm thấy chiếc thìa vàng. Tập 1 của bộ phim lên sóng vào ngày 23/9.