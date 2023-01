Diễn viên gốc Việt thắng giải Quả cầu Vàng

Diễn viên người Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy vỡ òa cảm xúc khi thắng giải Nam phụ xuất sắc của phim điện ảnh.

Quan Kế Huy thắng giải Nam phụ xuất sắc của phim điện ảnh cho tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Sáng 11/1 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 80 được tổ chức ở khách sạn Beverly Hills của bang California, Mỹ. Bộ phim Everything Everywhere All at Once có Quan Kế Huy góp mặt nhận 6 đề cử, trong đó ngôi sao gốc Việt thắng giải Nam phụ xuất sắc của phim điện ảnh.

Chia sẻ cảm xúc sau khi được xướng tên, Quan Kế Huy phát biểu: "Tôi được nuôi dạy để không bao giờ quên mình đến từ đâu và luôn nhớ ai đã cho tôi cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui được gặp Stephen Spielberg ở đây tối nay. Stephen cảm ơn ông".

Một trong những dự án đầu tiên của Quan Kế Huy tại kinh đô Hollywood là vai Short Round, đóng cùng tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom - bộ phim do Steven Spielberg đạo diễn.

Quan Kế Huy xúc động khi thắng giải Quả cầu Vàng. Ảnh: People.

Chiến thắng của Quan Kế Huy càng có ý nghĩa hơn khi anh vượt qua được những tên tuổi nặng ký ở cùng bảng đề cử, bao gồm Brad Pitt (Babylon), Eddie Redmayne (The Good Nurse), Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin) và Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin).

Everything Everywhere All at Once là tác phẩm hành động giả tưởng được đạo diễn bởi bộ đôi Daniel Kwan và Daniel Scheinert. Trong phim, Quan Kế Huy thủ vai Waymond Wang, người chồng hiền lành và kỳ quặc của Evelyn (Dương Tử Quỳnh đóng).

Diễn xuất ngọt ngào, chân thành của anh ghi điểm với khán giả yêu điện ảnh. Anh thể hiện được tâm lý của người chồng, người cha luôn dành nhiều tình cảm cho gia đình.

Bộ phim nhận "mưa" lời khen từ giới phê bình và có số điểm ấn tượng trên các chuyên trang điện ảnh. Everything Everywhere All at Once đạt 8,9 điểm trên IMDb, góp phần đưa tên tuổi của Quan Kế Huy vụt sáng trở lại. Từ nam diễn viên từng bị Hollywood lãng quên, ngôi sao gốc việt giờ đây được truyền thông Mỹ săn đón nhiệt tình.

New York Times dành hẳn cho anh một bài phỏng vấn, trong khi tạp chí Empire viết về sự nghiệp của ngôi sao này và gọi anh là "huyền thoại". Waymond Wang là vai diễn lớn hiếm hoi của nam diễn viên sau 2 thập kỷ.