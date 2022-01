Diễn viên gốc Cần Thơ đính hôn với Anthony De La Torre

Chồng sắp cưới của Lana Condor là Anthony De La Torre, ca sĩ kiêm diễn viên từng tham gia "Cướp biển vùng Caribbean 5".

Ngày 28/1, Lana Condor xác nhận đính hôn với Anthony De La Torre sau gần 7 năm hẹn hò. Trên Instagram, nữ diễn viên gốc Việt chia sẻ loạt ảnh tình cảm cùng chồng sắp cưới. Condor đã bật khóc vì hạnh phúc khi được La Torre đeo vào tay nhẫn kim cương.

"Nói 'đồng ý' là quyết định dễ dàng nhất đời em. Em tự cho mình là người phụ nữ may mắn nhất khi được sống trong vòng tay ấm áp của anh. Ngoài cha, không còn nghi ngờ gì nữa, anh chính là người đàn ông tuyệt nhất thế giới này. Emmy và Timmy (hai chú chó cưng của Lana), đã đến lúc bố mẹ đính hôn", cô bày tỏ.

Sao To All the Boys: Always and Forever tiết lộ chồng sắp cưới đã đặt thợ kim hoàn người Việt Nam thiết kế riêng nhẫn đính hôn cho cô. "Điều này chứng tỏ anh ấy chu đáo đến mức nào. Em không thể chờ đợi thêm nữa để kết hôn cùng anh. Em yêu anh rất nhiều", Condor thổ lộ.

Lana Condor đăng bộ ảnh đính hôn với Anthony De La Torre. Ảnh: @lanacondor.

Bài đăng của Condor có hơn 1,7 triệu lượt thích, hàng nghìn bình luận chúc phúc đôi uyên ương, trong đó có nhiều người hâm mộ Việt Nam - quê hương của Condor.

Theo Daily Mail, Lana Condor và Anthony De La Torre quen nhau sau Emmy Award 2015. Chuyện tình của hai ngôi sao được khán giả ủng hộ, họ nhận xét Condor và chồng sắp cưới đẹp đôi. Trong tình yêu, Condor và De La Torre đều thuộc tuýp người lãng mạn khi thường xuyên viết thư tình, dành tặng lời ngọt ngào cho nửa kia trên mạng xã hội.

Lana Condor tên thật Trần Đồng Lan, sinh năm 1997 ở Cần Thơ. Cô là trẻ mồ côi và được một gia đình người Mỹ nhận nuôi. Nhờ gia cảnh khá giả, Condor được tạo điều kiện theo học tại những trường nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ. Trong sự nghiệp đóng phim, cô được yêu mến qua các phim X-Men: Apocalypse, Alita: Battle Angel, sau đó là vai chính trong phim tuổi teen To All the Boys I've Loved Before.

Anthony De La Torre sinh năm 1993, là diễn viên kiêm nghệ sĩ âm nhạc. Anh từng đảm nhận vai diễn thuyền trưởng Jack Sparrow thời trẻ trong Cướp biển vùng Caribbean 5.