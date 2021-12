Diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2021

Trở lại với bộ phim hài đen Don't Look Up, tài tử Leonardo DiCaprio được cho là bỏ túi 30 triệu USD . Đây là con số kỷ lục mới của sao phim Titanic. Vào năm 2019, cát-xê của nam diễn viên trong bộ phim Once Upon a Time in Hollywood chỉ ở mức 10 triệu USD , giảm đáng kể so với mức 20 triệu USD năm 2018. Sắp tới, DiCaprio đóng vai Theodore Roosevelt trong bộ phim của đạo diễn Martin Scorsese. Ảnh: Netflix.