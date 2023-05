Diễn viên Canada qua đời ở tuổi 28

Samantha Weinstein vẫn tích cực lồng tiếng phim hoạt hình trong những tuần cuối đời. Lúc còn sống, diễn viên luôn lạc quan.

CBC đưa tin diễn viên Samantha Weinstein trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Princess Margaret (Toronto, Canada) vào ngày 14/5, sau hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư buồng trứng. Tin buồn đến nay được gia đình ngôi sao 28 tuổi xác nhận.

"Con gái tôi, Sam, thực sự là hiện thân của những tia nắng sống động. Con bé tràn đầy năng lượng tích cực. Bất cứ ai từng gặp Sam đều nói rằng cả căn phòng sẽ bừng sáng khi con bé bước vào", cha của Weinstein, ông David Weinstein, chia sẻ.

Samantha Weinstein lạc quan những ngày cuối đời. Ảnh: Mirror.

Mẹ cô là bà Jojo Tindall-Weinstein, tâm sự rằng sự xuất hiện của Weinstein đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Bà nói: "Điều này có vẻ khó tin, nhưng mọi người đều khẳng định như vậy. Thái độ tích cực, dễ mến của cô bé tác động đến sự thay đổi cách sống của người khác".

Samantha Weinstein sinh năm 1995 tại Canada. Cô tham gia đóng phim và lồng tiếng phim hoạt hình từ năm 6 tuổi. Tới năm 10 tuổi, cô có vai chính đầu tiên trong Big Girl - tác phẩm giành giải Phim ngắn Canada hay nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2005.

Vai diễn trong phim này còn giúp Weinstein thắng giải ACTRA ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc năm 2006, khiến cô trở thành diễn viên trẻ nhất từng thắng giải này.

Với khán giả đại chúng, Weinstein nổi tiếng khi thủ vai nữ sinh trung học Heather trong bản làm lại của phim kinh dị Carrie (2013). Tác phẩm còn có sự tham gia của Chloe Grace Moretz và Julianne Moore.

Samantha Weinstein đóng phim từ năm 6 tuổi. Ảnh: The US Sun.

Sự nghiệp của diễn viên trẻ trải dài với bộ phim hài Jesus Henry Christ, phim hoạt hình Gerald McBoing Boing, Babar and the Adventures of Badou, DN Ace, Dino Ranch, Wishfart...

Theo cha Weinstein, cô vẫn tích cực lồng tiếng cho phim hoạt hình trong những tuần trước khi qua đời. Ngoài diễn xuất, Samantha thích hát và chơi đàn guitar.