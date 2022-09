Diễn viên Blake Lively mang bầu con thứ tư với Ryan Reynolds

Cặp đôi quyền lực được yêu mến hàng đầu tại Hollywood đang chuẩn bị chào đón đứa con tiếp theo của mình. Cả hai đã có với nhau ba bé gái trước đó.

Nữ diễn viên Gossip Girl gây bất ngờ với người hâm mộ khi để lộ bụng bầu tại sự kiện Annual Forbes Power Women's Summit lần thứ 10 vào ngày 15/9 tại New York, tờ cinemablend đưa tin. Blake Lively và chồng Ryan Reynolds hiện đã có với nhau ba bé gái: James 7, tuổi, Inez, 5 tuổi và Betty, 2 tuổi.

Trong chiếc đầm vàng lấp lánh, nữ diễn viên 35 tuổi nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ với thân hình đẫy đà và vòng hai nảy nở. Dù khó khăn khi mang bầu, thời trang của cô vẫn rất tinh tế và sành điệu với hoa tai vòng bản lớn và phụ kiện băng đô trắng trùng tông với giày cao gót. Lively xuất hiện với tư cách là một trong số những phụ nữ được vinh danh tại sự kiện lần này.

Blake Lively tại sự kiện. Ảnh: Getty Images.

Ngôi sao Age of Adaline hiện vẫn chưa thông báo tin tức này. Đại diện của cặp đôi cũng từ chối bình luận với báo chí về chuyện đời tư của hai người. Trên thực tế, một trong những hình ảnh đăng tải gần đây nhất của Lively vào tháng 8 vẫn cho thấy chiếc bụng phẳng lỳ của cô trong bộ bikini trắng, mặc dù cô không nói rõ nó được chụp vào thời điểm nào.

Lively và Reynolds là một trong những cặp đôi được yêu thích và quan tâm bậc nhất Hollywood. Trái ngược với sự nổi tiếng và quyền lực, họ có cuộc sống khá riêng tư, kín tiếng trước công chúng. Cả hai cũng ưu tiên thời gian cho con cái và đảm bảo phân chia công việc hợp lý để có thể ở bên con.

Mặc dù họ đảm bảo việc cân đối công việc và thời gian dành cho gia đình, nhưng thực tế, cặp đôi vẫn có lịch trình khá bận rộn. Từ năm 2021 đến 2022, Reynolds đã góp mặt trong 4 bộ phim, bao gồm Free Guy và The Adam Project. Nam tài tử cũng lấn sân qua truyền hình với Welcome to Wrexham, bộ phim về đội bóng Anh do Reynolds hợp tác với ngôi sao Rob McElhenney của series It’s Always Sunny in Philadelphia.

Gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của cặp đôi nổi tiếng.

Trong khi đó, Lively đã ra mắt với tư cách đạo diễn trong năm nay cùng với người bạn thân Taylor Swift. Cô là đạo diễn video âm nhạc cho I Bet You Think About Me, có sự tham gia của Miles Teller. Không lâu sau đó, có thông báo cho rằng bộ phim đầu tay của Lively mang tên Seconds, dựa trên tiểu thuyết đồ họa của Bryan Lee O'Malley, tác giả của cuốn sách Scott Pilgrim.

Góp mặt trong nhiều dự án đình đám với các vai trò đa dạng như diễn viên, đạo diễn, biên kịch,... cả hai là biểu tượng của một cặp đôi tài năng và quyền lực tại Hollywood.