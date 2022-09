Diễn viên 19 tuổi gây ấn tượng trong 'Ba chị em'

Little Women là câu chuyện của ba chị em nhà họ Oh - những người phụ nữ nhỏ bé, nghèo khó phải vượt qua cám dỗ của đồng tiền để giữ được giá trị con người thật sự. So với chị gái Oh In Kyung (Nam Ji Hyun thủ vai) và Oh In Jo (Kim Go Eun), Oh In Hye ít nói, sống kín đáo và trầm lặng hơn.