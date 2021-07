Điện thoại Nokia chạy Windows Phone xuất hiện trong phim Black Widow

Nhân vật Natasha Romanoff do Scarlett Johansson thủ vai sử dụng chiếc điện thoại Nokia chạy Windows Phone.

Bộ phim riêng đầu tiên của nhân vật Black Widow vừa lên sóng Disney+. Một chi tiết ẩn về chiếc điện thoại mà nhân vật chính sử dụng trong phim được nhiều người xem phát hiện ra.

Cụ thể ở phân đoạn đầu phim, nhân vật Natasha Romanoff liên lạc với tướng Ross bằng một chiếc điện thoại của thương hiệu Nokia. Người xem có thể dễ dàng nhận ra chiếc máy với logo của Nokia ở mặt trước cùng giao diện Windows Phone 8 đặc trưng.

Sản phẩm có kích thước màn hình khoảng 4,5-5 inch và ba phím điều hướng đặt bên trong màn hình. Trong một góc quay khác, có thể thấy chiếc điện thoại này có mặt lưng màu đen cùng một camera sau và các cạnh được bo cong nhiều.

Chiếc điện thoại Nokia xuất hiện trong phim Black Widow. Ảnh: Chụp màn hình.

Các sự kiện trong phim Black Widow xảy ra nối tiếp sau phần phim Captain America: Civil War và trước Avenger Endgame. Theo dòng thời gian của vũ trụ điện ảnh Marvel thì bộ phim này diễn ra vào khoảng năm 2016.

Trong thực tế, Nokia đã bán mảng sản xuất điện thoại di động cho Microsoft từ năm 2013. Đến năm 2015, các dòng điện thoại Lumia cũng không còn mang thương hiệu Nokia. Do vậy, chiếc máy mà nhân vật chính trong bộ phim Black Widow sử dụng có thể đã được ra mắt trước thời gian trong phim khá lâu. Điều này có vẻ hợp lý vì thời điểm này cô phải chạy trốn sự truy đuổi của quân đội.

Khó lòng xác định chính xác chiếc máy mà nhân vật Natasha Romanoff đã sử dụng trong phim là thiết bị gì. Tuy nhiên, sản phẩm này có nhiều nét tương đồng với chiếc Nokia Lumia 638. Smartphone này được ra mắt vào tháng 12/2014, có màn hình kích thước 4,5 inch, độ phân giải 480 x 845 pixel cùng chip Snapdragon 400 và chạy trên hệ điều hành Windows Phone 8.1. Giá bán của máy lúc mới ra mắt là khoảng 4,5 triệu đồng.

Các siêu anh hùng của Marvel đã sử dụng rất nhiều dòng điện thoại trong hơn 20 bộ phim của vũ trụ điện ảnh này. Một số ví dụ tiêu biểu gồm mẫu LG VX9400 trong bộ phim Iron Man 2008, Samsung Galaxy S6 Edge trong Avenger: Age of Ultron hay một chiếc máy vivo không xác định trong Captain America: Civil War.

Trong khi đó, bộ phim 007: No Time To Die phải quay lại nhiều cảnh vì chiếc điện thoại Nokia sử dụng trong phim bị lỗi thời. Cụ thể trong đoạn trailer đầu tiên của No Time To Die, diễn viên cầm chiếc Nokia 7.2, ra mắt vào tháng 9/2019. Tuy nhiên vì dịch Covid-19, bộ phim bị hoãn chiếu gần 2 năm nên nhà sản xuất phải thay đổi thiết bị mà James Bond sử dụng thành chiếc Nokia 8.3 5G ra mắt vào tháng 10/2020.