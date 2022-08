Diện mạo những người giàu có ở Việt Nam 150 năm trước qua ảnh

Bàn tay của một người An Nam giàu có. Quan niệm của người xưa về sự quyền quý, cao sang là người không phải “động chân, động tay”, tức mọi việc nặng nhọc đều sai khiến người khác. Cộng với quan niệm của một số nho sĩ cho rằng thân thể mình là do tạo hoá và cha mẹ ban cho, do vậy phải gìn giữ tất thảy cái gì có thể gìn giữ được. Do vậy mà nảy sinh một tục của giới mày râu là để móng tay dài, không cắt ngắn. Những móng tay để dài đến mức nó cuộn tròn khiến bàn tay khó có thể cầm nắm hoặc làm việc gì nặng nhọc là cách thể hiện quan niệm và địa vị của mình. Đương nhiên vì không thể tuyệt đối không sử dụng bàn tay, nên thông thường người ta chỉ để móng tay của bàn tay trái, còn bàn tay phải thì ít nhất cũng phải dùng để cầm cây bút hay sử dụng trong một vài sinh hoạt cá nhân.