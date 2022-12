Diện mạo nhạc Việt 2023

Sự khởi sắc của Vpop trong năm 2022 được dự đoán có thể tiếp tục kéo dài qua năm 2023 nếu như các nghệ sĩ vẫn tiếp tục “chịu chơi” như hiện tại.

Năm 2022 đã đánh dấu một bước tiến mới trong cách làm nhạc của nghệ sĩ Vpop. Người yêu nhạc được chứng kiến nhiều thể loại quốc tế hơn, nhiều thể nghiệm thú vị hơn. Không còn quanh quẩn trong những giai điệu ballad an toàn dễ đoán hay những âm thanh EDM với cấu trúc giống nhau nữa, các nghệ sĩ và nhà sản xuất đưa vào nhiều biến chuyển phức tạp, thú vị hơn, có những nghệ sĩ đã bám sát được trào lưu của thế giới. Không ít những thể nghiệm mới mẻ này đã trở thành hit trong năm vừa qua.

Những xu hướng này có khả năng rất lớn sẽ tiếp tục trong năm 2023 sắp tới

Tìm về những giá trị cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời

Trào lưu tìm về âm thanh quá khứ tại thị trường US - UK vẫn chưa cũ. Sau những single thành công lớn về mặt thương mại như Don’t Start Now, Say so hay Kiss me more, disco đã chính thức đứng dậy từ đống tro tàn, tiếp tục làm mưa làm gió trong năm 2022 vừa qua, nổi bật nhất là bản hit About Damn Time của Lizzo. Bên cạnh đó, synth pop cũng có sức công phá mạnh mẽ không kém với đại diện tiêu biểu As It was - bản hit trụ hạng tại vị trí số 1 Billboard Hot 100 lâu nhất trong năm qua.

2022 còn đánh dấu sự tái xuất của một trong những nghệ sĩ lớn nhất của nền công nghiệp âm nhạc Mỹ - Beyonce. Và cô cũng không đứng ngoài trào lưu mang chất liệu kinh điển trở lại bảng xếp hạng. Dòng nhạc cô đã chọn là house - những âm thanh dance mạnh mẽ đại diện cho cả một thời kỳ âm nhạc của người da màu. Bản hit Break my soul vươn đến vị trí số 1 tại Billboard - khiến cô trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể làm được điều này trong 4 thập kỷ liên tiếp - đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho House.

Quay trở lại thị trường nhạc Việt, trong năm qua có không ít nghệ sĩ đã theo sát được những trào lưu này của nghệ sĩ quốc tế. SpaceSpeakers chính là nghệ sĩ tích cực quảng bá cho synth pop nhất bằng loạt single được đầu tư rất mạnh mẽ cả về âm thanh và hình ảnh là Don’t Break my heart, Beautiful Monster. Soobin cũng có single Cao gót bám theo trào lưu disco.

Ngoài ra, disco cũng xuất hiện trong không ít sản phẩm âm nhạc khác như Bắt vía - Hoàng Thùy Linh, Gặp may - Wren Evans, Umeeeee - Tia,... Với sự dẫn đầu của một loạt các nghệ sĩ có tên tuổi, disco và synth pop chắc chắn sẽ tiếp tục nở rộ trong năm 2023.

Binz và SpaceSpeakers tích cực lăng xê cho synth pop tại nhạc Việt trong năm qua.

City pop - thể loại nhạc phổ biến những năm 80 tại Nhật Bản - cũng sẽ là một trào lưu mà các nghệ sĩ Vpop chú ý sau 2 pha thử nghiệm thành công của MONO và Phùng Khánh Linh. Phùng Khánh Linh xây dựng được một album sử dụng chất liệu chính là city pop một cách nhuần nhuyễn và gần gũi với khán giả trong nước, mang đến cho cô nhiều thành công mới.

Đặc biệt, MONO với bài hát Waiting for you sử dụng city pop, synth pop đã bất ngờ trở thành bản hit hàng đầu của năm, đưa tên tuổi MONO vươn lên nhanh chóng mặc dù chỉ mới debut chưa đầy nửa năm. Sau thành công này, chắc chắn năm 2023 sẽ có nhiều người muốn có chất liệu như Waiting for you trong sản phẩm của mình.

Vpop chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua các chất liệu truyền thống của chính quê hương mình. Thành công của album Link sau 3 năm kể từ Hoàng với những âm thanh không thay đổi quá nhiều cho thấy yếu tố dân gian vẫn chưa hề cũ. Năm qua, Vpop cũng đón chào bản hit Về nghe mẹ ru kết hợp nhạc hiện đại với cải lương. Đây cũng sẽ là tiền đề để năm 2023 các nghệ sĩ Việt tiếp tục đào sâu khai thác những yếu tố mang tính “bản địa” nhiều hơn.

Nhiều ca khúc cũ có cơ hội tái sinh

Nhìn vào bảng xếp hạng kết thúc năm của Billboard, khán giả không thấy những bản hit làm mưa làm gió như As It Was hay Break my soul ở vị trí số 1, mà thay vào đó là Heat Waves - một ca khúc đã phát hành từ 2020. Cá biệt hơn, trong năm qua còn chứng kiến sự lội ngược dòng của ca khúc Running up that hills - bài hát có tuổi đời lên đến 37 năm. Sự tác động của mạng xã hội khiến cho ngày càng có nhiều sleeper hit - những bản hit ngủ quên - có cơ hội được tái sinh và vùng lên mạnh mẽ.

Trong năm qua, các bản hit hàng đầu của Vpop như Waiting for you hay See tình cũng không hẳn có được sự khởi đầu quá bùng nổ nhưng sau đó bắt đầu lội ngược dòng và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, Tăng Duy Tân không phải là một cái tên quá nổi bật đối với người yêu nhạc trong nước, nhưng sau khi ca khúc Bên trên tầng lầu nổi đình nổi đám, cả ca khúc và người thể hiện cũng ngày càng nổi tiếng.

Tăng Duy Tân có bước tiến lớn trong sự nghiệp nhờ bản hit Bên trên tầng lầu.

Thị trường nhạc Việt năm 2023 tiếp tục được dự đoán sẽ có những cú xoay chiều khó lường nhờ TikTok. Không chỉ là những MV đắt tiền, không còn là những bản ballad não nề, giờ đây với 30 giây đủ sức gây ấn tượng trên nền tảng này, các nghệ sĩ đã có tiềm năng lớn để mang về cho mình một hit, kể cả khi mới chỉ debut hay không chi quá nhiều ngân sách vào truyền thông marketing.

Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn có thể dẫn tới hệ lụy khi nghệ sĩ chỉ chú trọng vào đúng 30 giây trong bài hát, còn khoảng dung lượng còn lại là những phân đoạn thêm vào cho có, khiến cho chất lượng tổng thể đi xuống. Khán giả phải là những nhà phê bình công tâm nhất để hướng thị trường phát triển theo chiều tích cực.

Đối với các nghệ sĩ không theo đuổi trào lưu TikTok, các nền tảng streaming cũng đang hỗ trợ họ rất tốt. Nhiều nghệ sĩ trẻ như Wren Evans, Mỹ Anh hay các nghệ sĩ indie khác cũng đạt số lượng stream khá cao dù trên các nền tảng truyền thống họ chưa được chú ý quá nhiều. Với đà phát triển trên, năm 2023 các streaming platforms chắc chắn vẫn sẽ tăng trưởng và người nghe sẽ có nhiều lựa chọn để thưởng thức âm nhạc hơn là các cách tiếp cận đã quen thuộc.