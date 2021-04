Điện Capitol bị tấn công, cảnh sát và nghi phạm thiệt mạng

Một cảnh sát thiệt mạng cùng một sĩ quan khác bị thương khi nghi phạm lái xe đâm vào rào chắn an ninh bên ngoài Điện Capitol hôm 2/4.

Theo South China Morning Post đưa tin, sau vụ đâm xe, nghi phạm rời khỏi xe và dùng dao tấn công các sĩ quan cảnh sát. Người này bị lực lượng an ninh bắn chết, Cảnh sát trưởng Điện Capitol Yogananda Pittman nói.

Video ghi lại cảnh tài xế của chiếc xe bước ra với con dao trên tay và bắt đầu lao về phía hai sĩ quan cảnh sát, theo AP.

"Nghi phạm đã lao về phía các sĩ quan cảnh sát Điện Capitol, buộc cảnh sát phải nổ súng", Cảnh sát trưởng Pittman trả lời báo giới. Khu phức hợp Điện Capitol đã bị phong tỏa sau vụ tấn công. Hai sĩ quan cảnh sát và nghi phạm được đưa tới bệnh viện điều trị. Một sĩ quan cùng nghi phạm đã tử vong sau đó.

Hai quan chức chấp pháp giấu tên nói với AP rằng nghi phạm đã đâm một trong hai sĩ quan.

Giới chức cũng nói rằng mối đe dọa đã không còn, nhưng Điện Capitol vẫn được phong tỏa để đề phòng.

Hiện trường vụ tấn công hôm 2/4. Ảnh: AP.

Nghi phạm được xác định là Noah Green, một người đàn ông 25 tuổi. Nhà chức trách đang xem xét thêm về tiểu sử của nghi phạm để tìm hiểu động cơ vụ tấn công. Hiện cảnh sát chưa thấy mối liên quan rõ ràng nào giữa cuộc tấn công này với vụ bạo loạn Điện Capitol hôm 6/1.

Cảnh sát trưởng Pittman cho biết nghi phạm dường như không nằm trong phạm vi theo dõi của cảnh sát trước vụ tấn công. Trên mạng xã hội, nghi phạm miêu tả bản thân là người ủng hộ Louis Farrakhan, một lãnh đạo của tổ chức Hồi giáo bài Do Thái có tên Nation of Islam, theo New York Times.

Cảnh sát thiệt mạng là William "Billy" Evans, người đã phục vụ 18 năm trong đội ngũ và là thành viên đơn vị phản ứng nhanh của cảnh sát Capitol.

Cảnh sát Capitol đưa tay chào khi xe chở thi thể của sĩ quan thiệt mạng đi qua. Ảnh: AP.

Vụ tấn công cho thấy Điện Capitol và lực lượng an ninh bảo vệ tòa nhà tiếp tục có nguy cơ trở thành mục tiêu của hành vi bạo lực.

Vụ tấn công xảy ra ở điểm kiểm soát an ninh thường được sử dụng bởi các thượng nghị sĩ và nhân viện Quốc hội vào ngày thường. Địa điểm này cách lối vào tòa nhà Thượng viện khoảng 91 m.

Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho Nhà Trắng treo cờ rủ để tiếc thương "việc mất đi một sĩ quan dũng cảm khác của cảnh sát Capitol".

"Chúng tôi biết đây là một thời gian khó khăn đối với Điện Capitol, những người làm việc ở đó và những người bảo vệ nó", ông Biden nói và cho biết thêm mình đang nhận báo cáo về vụ việc từ cố vấn an ninh nội địa.

"Ngày hôm nay, những người hùng một lần nữa mạo hiểm tính mạng bảo vệ Điện Capitol và đất nước chúng ta, với sự quên mình và tinh thần phục vụ phi thường như chúng ta đã chứng kiến hôm 6/1. Thay mặt toàn thể Hạ viện, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc", Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết.