Diễn biến mới vụ 41 người thoát khỏi casino ở Campuchia

40 người về đến Việt Nam, một người tử vong đã tìm thấy thi thể. Theo nhà chức trách, 12 người khác trong casino đã được yêu cầu bàn giao cho Đại sứ quán.

Ngày 20/8, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, ngoài 40 người đã về Việt Nam, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của nam thanh niên mất tích.

Nạn nhân tử vong sau khi bơi qua sông trong vụ bỏ trốn từ casino tại Campuchia để vào Việt Nam. Một người khác bị bảo vệ casino giữ lại khi cả nhóm cố thoát ra khỏi casino, đã được ngành chức năng can thiệp bàn giao cho Đại sứ quán tại Campuchia.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, còn 11 người Việt Nam trong casino. Những người này không có giấy tờ hợp pháp. Công an tỉnh An Giang đã trao đổi với tỉnh bạn, yêu cầu bàn giao cho Đại sứ quán.

Nhóm người từ Campuchia về đến Việt Nam. Ảnh: M.A.

“Chúng tôi cũng đã làm việc với Công an tỉnh Kandal để làm rõ nguyên nhân việc 40 người chạy thoát khỏi casino này. Người bị bắt lại, bị đánh đập thương tích, chúng tôi đã can thiệp và bàn giao người này lại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia", giám đốc Công an tỉnh An Giang nói.

Theo cảnh sát, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Công an tỉnh An Giang đang điều làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cán bộ Biên phòng làm việc, ghi lời khai của những người từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: M.A.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, lực lượng Công an, Biên phòng đã và đang tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhóm người này. Tất cả đã được xét nghiệm Covid-19, ma túy và cho kết âm tính.

Theo nội dung vụ việc, ngày 18/8, 42 người Việt làm việc ở casino tại đã liều mạng phá vòng vây, nhảy xuống sông bơi về Việt Nam. 40 người qua sông thành công, một người bị nước cuốn trôi, một người bị bắt lại.

Tối 19/8, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho biết Việt Nam đã liên hệ với Campuchia làm rõ thông tin và kiểm tra cơ sở ở ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal.

Việt Nam đề nghị Campuchia hỗ trợ điều tra nguyên nhân 42 người Việt chạy khỏi casino ở tỉnh Kandal và phối hợp tìm kiếm người mất tích.