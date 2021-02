Điện Biên họp khẩn giữa đêm vì 3 ca nghi mắc Covid-19

Cả 3 người này về từ vùng dịch Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy họ dương tính với SARS-CoV-2.

Đêm 4/2, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đại diện cơ quan chức năng địa phương họp khẩn sau khi nơi đây ghi nhận 3 người dương tính với SARS-CoV-2.

Ba trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đều về từ ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tỉnh này đã lập tức họp bàn phương án ứng phó với dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, triệu tập cuộc họp khẩn bàn phương án ứng phó với dịch bệnh. Ảnh: Báo Điện Biên.

Theo báo cáo nhanh của huyện Mường Ảng, khoảng 2h30 ngày 3/2, tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh của xã Ảng Tở phát hiện xe khách Thành Công (Móng Cái - Điện Biên) biển kiểm soát 27B-004.55 nên yêu cầu về trạm y tế xã Ảng Tở để khai báo y tế.

Ngay sau khi xác định L.T.L (sinh năm 2003) và L.T.L (sinh năm 2003, trú tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, huyện Mường Ảng) trở về từ huyện Cẩm Giàng, lực lượng chức năng đã đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng. Xét nghiệm lần 1, 2 trường hợp này đều dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3 là L.T.D (sinh năm 2002, ở xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ). Người này có cùng hành trình với 2 trường hợp trên. Ngay sau khi trở về địa phương, L.T.D tự cách ly tại nhà, tiến hành khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy L.T.D dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Văn Thắng nhận định đây là tình huống nghiêm trọng, cấp bách, nguy cơ lây lan rất cao nếu không có giải pháp kiểm soát tình hình. Huyện Mường Ảng phải áp dụng biện pháp cao nhất trong công tác phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giao các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp cấp bách trên diện rộng, xác định kịp thời các trường hợp F1 trong thời gian sớm nhất, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch với tinh thần thần tốc, triệt để.

Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ ngay với các nhà mạng trên địa bàn để có tin nhắn yêu cầu tất cả những người đi cùng trên chuyến xe với 3 trường hợp nghi nhiễm trên tự cách ly tại nhà; đồng thời thông báo kịp thời với các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ khai báo, xét nghiệm.

Sở Y tế Điện Biên được giao nhiệm vụ đảm bảo năng lực y tế cho tỉnh và các địa phương để xử lý dịch bệnh từ cách ly đến điều trị. Các địa phương thành lập các tổ, nhóm thực hiện kiểm soát và truy vết các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp về từ vùng có dịch.

Ngoài ra, các địa bàn biên giới kiểm soát chặt chẽ; các chốt kiểm soát làm tốt hơn và nghiêm túc hơn khai báo điều tra, không chỉ ôtô mà xe máy cũng phải khai báo đầy đủ.