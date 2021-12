Diễn biến dịch bất thường ở New York vì biến chủng Omicron

Số trẻ em nhập viện vì Covid-19 ở New York tăng gấp 4 lần giữa lúc Mỹ ghi nhận mức trung bình ca nhiễm trong 7 ngày cao nhất kể từ tháng một trong bối cảnh Omicron lấn át Delta.

Biến chủng Omicron với khả năng lây nhiễm nhanh chóng đang khiến số ca mắc mới mỗi ngày ở Mỹ tăng mạnh, vượt qua mức đỉnh dịch vào mùa đông năm ngoái, Guardian đưa tin.

CNN ngày 26/12 dẫn dữ liệu từ Đại học John Hopkins cho biết Mỹ đã ghi nhận 184.802 ca mắc mới mỗi ngày. Đây là mức trung bình trong 7 ngày cao nhất kể từ hôm 22/1.

Số ca nhập viện tại Mỹ cũng bắt đầu tăng, mặc dù không cùng tốc độ với số ca mắc mới.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến hỗ trợ tại Trung tâm Y tế Central Maine, Lewiston, Maine, trước sự gia tăng nhanh chóng của dịch Covid-19. Ảnh: New York Times.

Trong khi đó, dữ liệu do New York Times thu thập cho thấy hôm 24/12, trước khi số liệu báo cáo bị gián đoạn do kỳ nghỉ lễ, số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày trên toàn quốc đã vượt mốc 197.000, tăng 65% trong 14 ngày qua.

Trong khi đó, số ca nhập viện trung bình trong 7 ngày là hơn 70.000, tăng 10% trong vòng 14 ngày. Số người chết cũng tăng 3% trong khoảng thời gian đó, đạt mức trung bình trong 7 ngày là 1.345, theo dữ liệu của New York Times.

Mức cao kỷ lục đối với số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày tại Mỹ là 251.232, được ghi nhận vào tháng một trong một đợt gia tăng sau kỳ nghỉ lễ.

Đáng chú ý, từ ngày 5/12, số trẻ em nhập viện vì Covid-19 ở thành phố New York, nơi biến chủng Omicron đang lây lan nhanh chóng, đã tăng gấp 4 lần. Khoảng một nửa số trẻ em nhập viện dưới 5 tuổi và chưa đủ điều kiện để tiêm chủng.

Mặc dù số ca mắc đang gia tăng, dữ liệu của chính phủ cho thấy tiêm chủng vẫn là một biện pháp bảo vệ mạnh mẽ để ngăn chặn các ca bệnh chuyển nặng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, những người chưa được chủng ngừa có nguy cơ nhiễm virus corona cao gấp 5 lần và nguy cơ tử vong cao gấp 14 lần so với những bệnh nhân đã được tiêm chủng.