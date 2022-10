Điểm trúng tuyển trung cấp Công an nhân dân 2022 cao nhất 28,91 điểm

Bộ Công an vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trình độ trung cấp Công an nhân dân 2022. Mức điểm cao nhất là 28,91.

Điểm xét tuyển trung cấp Công an nhân dân là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Ngoài ra, Bộ Công an xét tuyển thẳng 1 thí sinh nữ thuộc địa bàn Công an tỉnh Thái Bình sơ tuyển, có bố đẻ là liệt sĩ Công an nhân dân.

Mức điểm trúng tuyển trung cấp Công an nhân dân cụ thể như sau:

Trường Vùng Đối tượng Điểm chuẩn ĐH Phòng cháy chữa cháy Phía Bắc Nam 24,19 Nữ 27,25 Phía Nam Nam 24,45 Cao đẳng An ninh nhân dân I Phía Bắc Nam 26,49 Nữ 25,6 Phía Nam Nam 26,1 Nữ 24,06 Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Nam 27,23 (tiêu chí phụ điểm xét tuyển không tính ưu tiên khu vực, đối tượng đạt 25.72 điểm) Nữ 28,91 Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

Nam 26,79 (tiêu chí phụ điểm xét tuyển không tính ưu tiên khu vực, đối tượng đạt 25.04 và điểm môn Văn đạt 8.75 điểm) Nữ 26,38

Điểm chuẩn trên được tính theo công thức sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển.

+ M1, M2, M3: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND.

+ L10, L11, L12: Điểm tổng kết 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12.

+ KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT (KV1 được cộng 0,75 điểm, KV2NT được cộng 0,5 điểm, KV2 được cộng 0,25 điểm, KV3 được cộng 0 điểm).

+ ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, gồm đối tượng 01 (người dân tộc), 03 (chiến sĩ nghĩa vụ trên 24 tháng hoặc trên 12 tháng tại khu vực 1), 04 (con thương binh, liệt sĩ) được cộng 2 điểm, đối tượng 05 (chiến sĩ nghĩa vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1) được cộng 1 điểm.

+ ĐTh: Cộng 1 điểm cho thí sinh là con đẻ của cán bộ đang công tác hoặc đã nghỉ hưu; con đẻ của nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong CAND; con đẻ của cán bộ đã nghỉ mất sức hoặc chuyển ngành hoặc xuất ngũ hoặc đã từ trần có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển. Cộng 0,5 điểm cho thí sinh là con đẻ của Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách, có thời gian công tác trong lực lượng Công an xã từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển.