Điểm nhấn công nghệ trong không gian sống của người mê tranh

Người mê tranh đang chia sẻ cách tự tạo cho mình một phòng tranh hay không gian triển lãm nghệ thuật tại nhà nhờ công nghệ.

Yêu nghệ thuật và mong muốn được tận mắt ngắm nhìn những kiệt tác là khao khát của cộng đồng yêu nghệ thuật. Khi không thể đến tận bảo tàng Lourve tại Paris để ngắm bức Mona Lisa hay MoMA (Museum of Modern Art) tại New York để chiêm ngưỡng bức họa The Starry Night, người yêu tranh đang lan tỏa cách thưởng tranh tại nhà nhờ công nghệ.

Gây ấn tượng với người dùng duy mỹ và giới công nghệ từ khi mới ra mắt, chiếc khung tranh “biết nói” của Samsung - TV The Frame chinh phục người dùng nhờ việc “bật lên là TV QLED, tắt đi là tranh nghệ thuật”.

Theo đó, giới mộ điệu chia sẻ người yêu tranh có thể tự tạo phòng triển lãm tranh hay không gian bảo tàng tại nhà nhờ chế độ Art Mode của TV The Frame. Admin cộng đồng Mê Tranh chia sẻ: “Với khả năng trưng bày các tác phẩm như một khung tranh đích thực, TV The Frame có thể hòa nhập vào không gian sống của bạn. Khi bật, The Frame trở thành một chiếc TV hiện đại và đa năng, còn khi tắt lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo”.

Cộng đồng yêu nghệ thuật chia sẻ cách tạo phòng tranh cho riêng mình.

Trong khi đó, admin fanpage RGB lại cho biết: “TV The Frame sẽ mở ra cho bạn không gian nghệ thuật khổng lồ”.

Với người yêu tranh, việc chiêm ngưỡng những kiệt tác hội họa ở cự ly gần khiến họ được thỏa mãn đam mê nghệ thuật. Khi sở hữu kho tranh tại nhà, fan hội họa còn có thể cùng bạn bè, người thân quan sát kỹ hơn những bức họa nổi tiếng để đưa ra góc nhìn phân tích thú vị như vì sao chúng ta luôn nhìn thấy nàng Lisa Gherardini cười ở mọi góc độ trong bức tranh Mona Lisa…

Không ngừng bổ sung vào kho tranh độc quyền nhờ liên tục làm việc với các bảo tàng và nghệ sĩ trên thế giới, từ điểm khởi đầu với 100 tác phẩm, Samsung đã có được kho tranh hơn 2.100 tác phẩm với đa dạng trường phái từ ấn tượng đến trừu tượng, từ lập thể đến tối giản... Nhờ đó, người dùng được chiêm ngưỡng những bức họa kinh điển như The Starry Night của Vincent van Gogh, The Kiss của Gustav Klimt ngay tại phòng khách, phòng ngủ hay phòng đọc sách của chính mình.

Bám sát triết lý lấy người dùng làm trung tâm trong quá trình phát triển, các sản phẩm của Samsung luôn cho thấy sự chú trọng vào tính cá nhân hóa. Triết lý này thể hiện rõ nét với TV The Frame. Theo đó, người dùng có thể cá nhân hóa kho tranh theo gu thẩm mỹ hay thêm những ảnh chụp gia đình, ảnh cá nhân để nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ mỗi ngày.

TV The Frame cho phép trải nghiệm cá nhân hóa trong từng chi tiết.

Hơn thế, với thiết kế như một khung tranh đích thực, The Frame còn mang đến tùy chọn khung viền để người dùng kết hợp trong không gian sống với 4 màu sắc: Trắng, vân gỗ, nâu và đỏ gạch. Với dải kích thước phong phú từ 32 đến 85 inch, TV The Frame giúp người dùng lựa chọn ngắm tranh theo kích thước phù hợp nhất với không gian sống.

Về công nghệ, phiên bản TV The Frame 2023 còn tiếp tục kế thừa tấm nền chống phản sáng của phiên bản tiền nhiệm, giúp trải nghiệm xem tranh chân thực hơn nhờ giảm thiểu sự phản xạ ánh sáng vào màn hình TV khi trưng bày ở không gian có nguồn sáng phức tạp. Thiết bị sở hữu công nghệ màn hình QLED với độ phủ màu 100% sRGB và độ phân giải 4K giúp dù là tác phẩm nghệ thuật hay bức ảnh gia đình cũng được thể hiện chân thực và sống động nhất.

Màn hình QLED và công nghệ chống phản sáng trên TV Frame giúp trải nghiệm ngắm tranh tại nhà chân thực như tại bảo tàng. Ảnh chụp từ website.

TV The Frame còn đáp ứng nhu cầu sử dụng và trang trí linh hoạt của người dùng. Với giá treo tường và chân đế xoay, người dùng có thể thưởng thức tranh ở dạng ngang hay dọc tùy theo sở thích, không gian hay cho những dịp đặc biệt. Theo đó, những bức tranh có kích thước dọc như Mona Lisa hay The Scream cũng được thể hiện giống phiên bản thực nhất.

Bên cạnh đó, khả năng tự điều chỉnh độ sáng và màu sắc của màn hình dựa trên điều kiện ánh sáng bên ngoài giúp màu sắc tự nhiên của tác phẩm nghệ thuật không bị thay đổi, xóa nhòa ranh giới giữa phiên bản số hóa và phiên bản thực. Không chỉ tạo nên một thiết bị giải trí tại nhà toàn diện, Samsung đang đồng hành người dùng duy mỹ, đam mê nghệ thuật trong hành trình biến không gian sống thành triển lãm nghệ thuật cá nhân với TV The Frame.