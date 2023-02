Điểm nhấn công nghệ đầu năm gọi tên Galaxy S23 series

Về hiệu năng, cả 3 phiên bản Galaxy S năm nay đều được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 được thiết kế riêng cho điện thoại Galaxy, đem lại hiệu năng mạnh mẽ và khả năng xử lý hình ảnh ấn tượng, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí. Để tận dụng tối đa sức mạnh bộ vi xử lý, S23 series được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn thế hệ trước. Cụ thể, tản nhiệt buồng hơi của S23 Plus lớn gấp 2,7 lần so với S22 Plus, trong khi S23 Ultra có hệ thống tản nhiệt lớn gấp 2,1 lần so với S22 Ultra.